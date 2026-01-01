LIVE! Calciomercato Roma, Raspadori vicinissimo: accelerata decisiva e trattativa ai dettagli. Fallito l’inserimento della Lazio

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Conferme sull’accordo ormai raggiunto tra Roma e Atletico Madrid per il prestito con diritto di riscatto di Giacomo Raspadori: ora Massara sta trattando con l’agente del calciatore per arrivare all’accordo totale. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio ha tentato un inserimento, ma senza successo. Anche l’Atalanta si era fatta sotto, ma troppo tardi.

La Roma è ormai vicinissima a chiudere il primo innesto del mercato invernale. Come riporta infatti in questi minuti Fabrizio Romano, Giacomo Raspadori è a un passo dal vestire la maglia giallorossa, dopo l’accelerata decisiva registrata nelle ultime ore.

Il club ha migliorato la propria proposta all’Atletico Madrid, individuando una formula che avrebbe convinto la controparte e avvicinato sensibilmente la fumata bianca. L’operazione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.

L’accordo dovrebbe basarsi su un prestito oneroso con diritto di riscatto non obbligatorio, una soluzione che consentirebbe alla Roma di inserire subito il giocatore in rosa e rimandare a un secondo momento la decisione sull’acquisto definitivo.

Il prossimo passaggio riguarderà la definizione dell’intesa con il calciatore: ingaggio e bonus saranno oggetto di confronto diretto con l’entourage di Raspadori. Filtra ottimismo sulla possibilità di raggiungere rapidamente un accordo totale, permettendo così ai giallorossi di completare il rinforzo offensivo e offrire a Gian Piero Gasperini nuove opzioni per la seconda parte della stagione.

🚨🟡🔴 AS Roma have improved their bid to sign Giacomo Raspadori with final agreement now close with Atlético Madrid. Initial loan with buy option clause included. Deal now depends on personal terms being discussed with Raspadori.@MatteMoretto 🇮🇹 pic.twitter.com/JPOeTTpuyI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026