LIVE! Calciomercato Roma, Raspadori vicinissimo: accelerata decisiva e trattativa ai dettagli. Fallito l’inserimento della Lazio

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Conferme sull’accordo ormai raggiunto tra Roma e Atletico Madrid per il prestito con diritto di riscatto di Giacomo Raspadori: ora Massara sta trattando con l’agente del calciatore per arrivare all’accordo totale. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio ha tentato un inserimento, ma senza successo. Anche l’Atalanta si era fatta sotto, ma troppo tardi.
……….
La Roma è ormai vicinissima a chiudere il primo innesto del mercato invernale. Come riporta infatti in questi minuti Fabrizio Romano, Giacomo Raspadori è a un passo dal vestire la maglia giallorossa, dopo l’accelerata decisiva registrata nelle ultime ore.
Il club ha migliorato la propria proposta all’Atletico Madrid, individuando una formula che avrebbe convinto la controparte e avvicinato sensibilmente la fumata bianca. L’operazione sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.
L’accordo dovrebbe basarsi su un prestito oneroso con diritto di riscatto non obbligatorio, una soluzione che consentirebbe alla Roma di inserire subito il giocatore in rosa e rimandare a un secondo momento la decisione sull’acquisto definitivo.
Il prossimo passaggio riguarderà la definizione dell’intesa con il calciatore: ingaggio e bonus saranno oggetto di confronto diretto con l’entourage di Raspadori. Filtra ottimismo sulla possibilità di raggiungere rapidamente un accordo totale, permettendo così ai giallorossi di completare il rinforzo offensivo e offrire a Gian Piero Gasperini nuove opzioni per la seconda parte della stagione.
🚨🟡🔴 AS Roma have improved their bid to sign Giacomo Raspadori with final agreement now close with Atlético Madrid.
Initial loan with buy option clause included.
Deal now depends on personal terms being discussed with Raspadori.@MatteMoretto 🇮🇹 pic.twitter.com/JPOeTTpuyI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
forza jack,💛♥️
bah, resto molto perplesso su questa operazione.
Ci voleva Kean altro che Raspadori.
Anche io preferivo Kean ma la Fiorentina non lo avrebbe mai lasciato andare con quella situazione di classifica.
Pisilli già lo utilizzeremo per lo scambio per Frendrup.
Non mi convince ma con la formula diritto e non obbligo di riscatto possiamo provarlo e se non va bene restituire.
Sappiamo bene che il vero acquisto sarà Zirkzee e da quello si valuterà il mercato dí gennaio. In realtà con Soule, Pellegrini, Dybala ed Elsharawy siamo coperti sugli attaccanti esterni.
Speriamo che Raspadori ci dimostri di valere la Roma.
Perché secondo te Kean sarebbe venuto in prestito e la Fiorentina che sta nei guai se sarebbe privato di un attaccante principale..
io giuro non ve capisco
kean a gennaio non lo danno e dubito che la Roma possa fare un operazione così onerosa pure a giugno almeno che non vendi qualcuno di quelli forti che abbiamo cosa che non mi auguro
La Fiorentina si deve salvare e da via Kean certo che l’alcool vi fa male
Kean? Meglio Vinicius
sicuri che kean sia meglio di Ferguson? finora ha fatto 1 stagione buona e ha 26 anni. Nelle altre ha medie realizzative da difensore centrale.,. mi sembra uno tipo silenzi.
Peggio di Bailey non può essere.
L’anno scorso al Napoli è stato molto utile.
Sa giocare a calcio, non è un fenomeno, ma non è cosi pessimo come tanti lo descrivono.
Come esterni lui,Dybala, Soule e Elsha non sono pessimi.
…certo che se avessimo potuto tenere Saele…
Ora via Dovbyk e dentro Zirkzee.
Per gli stessi soldi o quasi potevi trattenere Saelemaekers ma al quanto pare Gasperini non era così d’accordo.. in ogni caso benvenuto Jack
con le dovute proporzioni tecniche….. è un giocatore generoso….buon tiro in porta …opportunista…. pericoloso in area di rigore…un piccolo Montella…
Dai Jack ti stiamo aspettando che tu possa esplodere definitivamente nella squadra con I tifosi più belli del mondo!! Daje!!
Mi associo.
Mah Mah Mah
l’unica cosa è che è una mezzala sx di ruolo,
ed è di piede destro come voleva Gasp-
Ma finora non ha convinto nè a Napoli nè a Madrid.
Vedremo….
Senza obbligo di riscatto è una signora operazione… bravo massara
se fosse arrivato questa estate avreste tutti chiesto le dimissioni immediate di Massara.
Non si sa bene perché oggi invece so tutti contenti.
È un mezzo centravanti, che ha solo i movimenti giusti, il resto non è all altezza di un vero 9.
Sono altri i giocatori da prendere.
“……….. ha solo i movimenti giusti……..”
e te pare poco!!
Buono. Un innesto utile per la rosa. Può giocare da sotto punta, da esterno sx e all occorrenza anche come prima punta
Speriamo nel Duo Rasp e Gasp
ripeterò all infinito l importante che si prendano giocatori scelti da Gasparerini
Ricordo che Gasperini voleva portare Raspadori all’Atalanta a suo tempo, ora c’è lo avrà alla Roma.
Raspadori 3 campionati nel Napoli la bellezza di 13 gol. “CAMPIONE”, mentre chi in 1 campionato 12 gol una pippa: Incredibile!!! Ma vinceremo alla grande dopo l’arrivo del grande Zirzee che a parte un campionato con 12 gol nel Bologna in altri l i gol con il binocolo. AUGURI!
Domani è il 2 gennaio è ora di concludere il primo ingaggio (e i termini riportati mi sembrano ok).
La Lazio ha tentato l’ inserimento per Raspadori,mi viene da pensare quando leggo che hanno ceduto Castellanos a “trenta milioni”:e noi non riusciamo a sistemare Dobyk nemmeno in prestito…
Diciamola tutta: è un’operazione di buon senso perché “chiarisce” un ruolo che Gasp vuole coperto ma che nessuno tra Bailey (che se ne andra’!), ElSha (in uscita a giugno) e Baldanzi (possibile scambio) riesce a colmare, ossia, movimento, calcio secco in porta, 2ª punta e finalizzatore all’occorrenza!
E la cosa mi trova più che d’accordo.
Ti liberi di 3 equivoci con un solo giocatore!
Liberi spazio per completare la rosa, acquisti in efficacia, prendi uno sano e giovane, quindi, alla peggio, futuribile!
Ottima mossa.
Kean sarà l’uomo dell’estate, a vedere quale società si muoverà meglio nel frattempo per accaparrarselo.
Credo la Roma ci lavorerà in sostituzione di Dovbyk, sempre non se ne liberi da subito.
Zirkzee me lo aspetto nel breve.
Se così fosse sarei contento di queste manovre.
FORZA ROMA
A me piace, sveglio, veloce, sa dove stare in campo. Gasperini di sicuro gradisce questo genere di calciatori. Direi che è un buono, anzi ottimo inizio di mercato (anche come formula di acquisto) e di anno…
Con diritto va bene.
Per fare il salto di qualità a sinistra da Pellegrini ci vuole veramente poco e basta lui per dare valore aggiunto immediato.
Poi so che Gasperini gradisce, per cui ora come ora me lo prendo. Poi a Giugno altro discorso.
Questo dando per scontato che prendi anche Zirkzee.
Altrimenti assolutamente non basta.
Salah e s’abbracciamo
Ma come…. ha rifiutato la faraonico offerta della Lazio?! Due pecorini ed una caciotta! Ah ridicoli !!!! Potete girarla come volete, ma siete solo patetici! Ah, ah , ah…..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.