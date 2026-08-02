CALCIOMERCATO | Roma-Read è un nuovo intrigo: Gasp alza il telefono, il Feyenoord il prezzo

Non è più soltanto una trattativa tra club. Per provare a portare Givairo Read a Trigoria, è entrato in gioco anche Gian Piero Gasperini. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso ha contattato direttamente il laterale del Feyenoord dal ritiro in Galles, illustrandogli il progetto tecnico e il ruolo centrale che avrebbe nella nuova Roma. Un’investitura che conferma quanto il classe 2006 sia considerato la prima scelta per la corsia destra.

La partita, però, resta apertissima. Dopo l’offerta romanista da 25 milioni di euro, il Feyenoord ha chiesto una base più alta, vicina ai 28 milioni garantiti. La Roma sta valutando un nuovo rilancio: secondo Il Tempo, i giallorossi potrebbero avvicinarsi proprio a quella cifra complessiva, mentre La Gazzetta dello Sport ipotizza un’offerta da circa 30 milioni bonus compresi, con una parte fissa inferiore e il resto legato a condizioni variabili. In sostanza, la distanza non sarebbe enorme, ma resta da trovare l’intesa sulla struttura dell’operazione.

La sensazione, condivisa da diversi quotidiani, è che la partita possa risolversi in tempi brevi, in un senso o nell’altro. Il giocatore ha già aperto al trasferimento nella Capitale e la Roma spera che la volontà del diretto interessato possa rivelarsi decisiva. Sullo sfondo resta Iván Fresneda, che continua a rappresentare il principale piano alternativo qualora l’assalto a Read non andasse a buon fine.

FONTI: Corsport, Gasport, Il Tempo, Il Messaggero, Il Romanista, Corsera