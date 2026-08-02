CALCIOMERCATO | Roma-Read è un nuovo intrigo: Gasp alza il telefono, il Feyenoord il prezzo

Non è più soltanto una trattativa tra club. Per provare a portare Givairo Read a Trigoria, è entrato in gioco anche Gian Piero Gasperini. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso ha contattato direttamente il laterale del Feyenoord dal ritiro in Galles, illustrandogli il progetto tecnico e il ruolo centrale che avrebbe nella nuova Roma. Un’investitura che conferma quanto il classe 2006 sia considerato la prima scelta per la corsia destra.
La partita, però, resta apertissima. Dopo l’offerta romanista da 25 milioni di euro, il Feyenoord ha chiesto una base più alta, vicina ai 28 milioni garantiti. La Roma sta valutando un nuovo rilancio: secondo Il Tempo, i giallorossi potrebbero avvicinarsi proprio a quella cifra complessiva, mentre La Gazzetta dello Sport ipotizza un’offerta da circa 30 milioni bonus compresi, con una parte fissa inferiore e il resto legato a condizioni variabili. In sostanza, la distanza non sarebbe enorme, ma resta da trovare l’intesa sulla struttura dell’operazione.
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La sensazione, condivisa da diversi quotidiani, è che la partita possa risolversi in tempi brevi, in un senso o nell’altro. Il giocatore ha già aperto al trasferimento nella Capitale e la Roma spera che la volontà del diretto interessato possa rivelarsi decisiva. Sullo sfondo resta Iván Fresneda, che continua a rappresentare il principale piano alternativo qualora l’assalto a Read non andasse a buon fine.
FONTI: Corsport, Gasport, Il Tempo, Il Messaggero, Il Romanista, Corsera
nn perdete tempo manca mezza squadra
Non staranno solo su questo, le fasce ok ma in mezzo al campo manca il motore
cioe mancano 5 titolari?
o 10 giocatori su 20?
Ma scusate nn si erano già sentiti…se uno vuole venire se è convinto viene e basta …mah
Ma è chiaro a tutti che parliamo di uno con 40 presenze nel campionato olandese in 2 anni,
con un bell’infortunio alle spalle,
e che non ha fatto nulla nulla nulla per dimostrare di valere quella cifra?
Poi io insisto che dover spostare Wesley a sinistra è una forzatura,
esistono terzini sinistri nel mondo del calcio,
non è che bisogna comprarne per forza destri e adattarli.
a parte questo, ma la “porcata” dei rialzi per slimentare le aste non mi piacciono. Avrei mollato da tempo.
condivido anche le punteggiature…
ma infatti…
mo’ basta co’ questo e il giochino al rialzo, manco fosse Cafù…
concordo pienamente, Wesley è bravo a sinistra ma micidiale a destra. Prendiamo un buon terzino sinistro e via.
Basta farsi fare i giochetti al rialzo dal mercato inglese e olandese!
Peschiamo in Italia e Germania o in sud America. Lì avoja de’ terzini sinistri decenti…
Se danno 30 pippi a questo inizio ad essere preoccupato, capisco il caldo di questi tempi ma qui si andrebbe oltre alla calura estiva
Avrei preferito investire su Moreira e riportare Wesley a destra. Il brasiliano crossa bene col destro e rientrare per crossare porta a perdere un tempo di gioco.
io continuo a preferire Iván Fresneda costa pure la metà ma entrambi non mi sembrano giocatori da strapparsi i capelli e poi a quei prezzi maaah
30 milioni per read ma chi cavolo è?
pigliate moreira a sto punto
Bolletta hot sulle chiamate internazionali quest’anno…
A meno si prende Udogie che è pure mancino, altrimenti se dobbiamo spendere di più tanto vale puntare su profili alla dorgu/moreira
Terza volta che ci usano per questo giochetto
io rilancerei un bel waffa
me too
Ma virate obiettivo, Fresneda è fisicamente integro a differenza di questo Read che ha già un trascorso importante di infortuni. Ma soprattutto spero si siano resi conto che qui vanno presi minimo cinque potenziali titolari. Cristante può essere un panchinaro, per me neanche andava rinnovato. Urgono soprattutto centrocampisti
ma prendere Ruggeri ci fa proprio schifo anziché spendere 30 milioni per uno che ha fatto appena 35 partite in eredivisie.
Tra parte fissa e bonus Givairo Read costerà comeWesley.
Speriamo che anche il livello sia lo stesso.
Visto che di esterni di fascia ne servono almeno 2 avrei provato a spendere meno, x lasciare risorse per l’ala sx.
Per questa spero che si stia agendo in base alle mosse del PSG.
Se dovessero prendere Godts si aprirebbe la possibilità di arrivare a Mbaye, o in subordine Ndjantou, altrimenti all-in sul belga.
Se dovessero cedere Barcola al Liverpool forse si aprirebbe una possibilità x Ngumoha.
Però, non so, se queste telefonate sono di aiuto oppure scatenano gli appetiti di tutti.
A queste cifre virare su Moreira , con qulcosa in piu’ vai sul sicuro e ti gioca sia alto che basso a sx , oppure su Fresnda che e’ integro e costa meno .
4 giocatori + il sostituto di Celik
ne hanno presi due
ne mancano 3
se dessero na svegliata con il mercato
mah… temo che sia un’altra fissazione di Gasperini…. sennò tutta sta perdita di tempo… non ha senso!!
prendessero Ruggeri o chiunque altro
Ma chiudete per Nusa e non buttate soldi per questo sconosciuto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.