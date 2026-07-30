CALCIOMERCATO | Roma-Read, trattativa in corso: il Feyenoord non ha respinto l’offerta

La trattativa tra la Roma e il Feyenoord per Givairo Read continua ad andare avanti. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’offerta presentata oggi dal club giallorosso, pari a circa 25 milioni di euro, non è stata respinta dalla società olandese.

I due club stanno continuando a discutere sulla valutazione complessiva dell’operazione e sulla struttura dei bonus, con la Roma che resta dunque pienamente in corsa per il terzino destro del Feyenoord. La proposta giallorossa è ancora sul tavolo e il dialogo tra le parti prosegue.

La Roma, però, non è l’unica società interessata al calciatore. Anche il Nottingham Forest segue Read molto da vicino e potrebbe tornare alla carica dopo aver già presentato due offerte al Feyenoord, entrambe respinte.