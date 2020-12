Calciomercato Roma: Reynolds, sorpasso Juventus nella notte. Friedkin pronto al rilancio

AS ROMA NEWS – Sorpasso della Juventus nella notte: ora Bryan Reynolds è più vicino a diventare bianconero. Lo racconta in questi minuti il portale “Calciomercato.it” che rivela come la Roma potrebbe vedersi soffiata il terzino statunitense proprio sul più bello.

Nella serata tra ieri e oggi, racconta il portale, ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza torinese e l’entourage di Bryan Reynolds. Colloqui più che positivi al punto che la Juve è praticamente ad un passo dall’accordo totale con il giocatore. Intesa che, invece, i giallorossi non hanno ancora raggiunto.

Nelle ultime ore la famiglia Friedkin ha continuato a lavorare con MLS e Dallas e, almeno fino a ieri, su quel fronte era in vantaggio rispetto alle altre concorrenti. Dopo gli ultimi colloqui con la famiglia del terzino diciannovenne, la Juve però ha preparato una nuova offerta per il cartellino in modo da chiudere l’affare. In caso di fumata bianca, Reynolds verrebbe “parcheggiato” in un altro club di Serie A (Cagliari in pole) vista l’assenza di slot da extracomunitario tra i bianconeri.

Stando a quanto rivela Goal.com, la Roma, che non sta riuscendo a trovare un accordo, proverà un rilancio nelle prossime ore per non vedersi soffiare il calciatore che Ryan Friedkin sta provando a portare a Trigoria lavorano all’affare in prima persona.

Fonte: Calciomercato.it / Goal.com