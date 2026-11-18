La Roma torna sulle tracce di Derry Scherhant. L’esterno tedesco del Friburgo, già seguito durante il mercato estivo, sta vivendo un momento di crescita importante e le sue ultime prestazioni non sono passate inosservate a Trigoria. Tony D’Amico continua a monitorare il 24enne, protagonista anche con la Germania nel netto 5-0 rifilato all’Olanda di Malen. Un nome che torna così d’attualità nella ricerca dell’attaccante esterno richiesto da Gian Piero Gasperini.

Scherhant ha caratteristiche particolarmente interessanti per la Roma. Ala sinistra di piede destro, alto circa un metro e 85, abbina velocità, struttura fisica e capacità di attaccare la porta. Nato nel 2002, è cresciuto nell’Hertha Berlino prima di trasferirsi al Friburgo nell’estate del 2025 per circa 2 milioni di euro. In questa stagione ha già realizzato 2 gol e 3 assist in 9 presenze in Bundesliga, attirando l’attenzione anche grazie alle prestazioni in nazionale.

L’ultima dimostrazione è arrivata nella sfida di Nations League contro l’Olanda, disputata lunedì 16 novembre. Scherhant ha sbloccato il risultato al 41′ con un gran destro all’incrocio dei pali, dopo aver saltato Dumfries partendo dalla fascia sinistra. Un gol che ha aperto la strada al 5-0 della Germania, confermando le qualità di un giocatore in rapida ascesa. La Roma lo segue da tempo, ma il Friburgo oggi chiederebbe una cifra decisamente superiore a quella investita per acquistarlo.

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Restano vive anche le piste Hudson-Odoi e Leweling. Il primo, ex Chelsea oggi al Nottingham Forest, è stato rilanciato ieri dal Corriere dello Sport e resta tra i profili monitorati: ha giocato appena 74 minuti complessivi in questa stagione e potrebbe cercare una nuova sistemazione per ritrovare continuità. Il secondo, già inseguito dalla Roma in estate, sta trovando poco spazio nello Stoccarda e potrebbe lasciare il club tedesco a gennaio. Per D’Amico rappresenterebbe una vecchia pista da riaprire a condizioni economiche più favorevoli.

Più complicata la strada che porta ad Antonio Nusa del Lipsia. Il norvegese resta uno dei giocatori più apprezzati dalla dirigenza romanista, ma il suo valore è elevato e l’operazione richiederebbe un investimento importante. La Roma potrebbe eventualmente provare a sfruttare i rapporti con il club tedesco e la situazione di El Aynaoui, per il quale è previsto un riscatto da 25 milioni. Per il momento, tuttavia, siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Perde invece quota la pista Endrick. L’attaccante brasiliano, accostato anche alla Roma nelle ultime settimane, ha ribadito la volontà di restare al Real Madrid nonostante il poco spazio trovato finora. “Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni”, ha dichiarato a SportsCenter Brasil. Parole che rendono più complicata l’ipotesi di un trasferimento a gennaio.

La ricerca dell’esterno offensivo continua dunque su più fronti. Scherhant rappresenta il profilo emergente, Hudson-Odoi e Leweling le occasioni da valutare, Nusa il possibile investimento di maggiore peso. D’Amico mantiene aperte diverse strade, in attesa di capire quali condizioni economiche permetteranno alla Roma di regalare a Gasperini il rinforzo richiesto per la seconda parte della stagione.

FONTI: Corriere dello Sport, Gasport, Leggo