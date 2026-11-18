La Roma prepara un aumento di stipendio per Donyell Malen. Il centravanti olandese, protagonista di un rendimento straordinario con 27 gol in 34 partite in giallorosso, è finito nel mirino di diversi club europei, soprattutto in Premier League e Bundesliga. Per allontanare le sirene di mercato, la società è pronta ad aprire un confronto con il suo entourage per ritoccare verso l’alto l’ingaggio e prolungare ulteriormente il contratto.

Secondo quanto rivela oggi il Corriere dello Sport, Malen percepisce attualmente circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, con un accordo in scadenza nel giugno 2030. Una cifra importante, ma inferiore a quella che guadagnava all’Aston Villa, dove il suo stipendio era di 4,6 milioni netti più altri 700mila euro di bonus. L’olandese aveva dunque accettato una riduzione economica pur di trasferirsi nella Capitale e diventare il centravanti della squadra di Gasperini.

Alla base di quella scelta c’era però anche un’intesa con la società. Al momento del suo arrivo, lo scorso gennaio, Malen aveva ricevuto la promessa di un possibile adeguamento contrattuale nel caso in cui le sue prestazioni avessero soddisfatto le aspettative. Una sorta di patto sulla parola che ora la Roma intende rispettare, alla luce del rendimento eccezionale dell’attaccante.

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Il nuovo stipendio dovrebbe superare i 4 milioni di euro netti a stagione, accompagnato da un prolungamento della durata dell’accordo. Un aumento di almeno 300mila euro annui rispetto alla parte fissa attuale, che porterebbe Malen oltre la soglia economica oggi rappresentata da Mile Svilar, indicato dal quotidiano come il calciatore più pagato della rosa. Non sono ancora state definite le cifre esatte né la nuova scadenza contrattuale: saranno questi i temi del prossimo confronto tra le parti.

L’obiettivo della Roma è blindare il suo trascinatore prima che l’interesse dei club stranieri possa trasformarsi in offerte concrete. Gasperini ha trovato in Malen il centravanti ideale per il proprio gioco e la società vuole riconoscergli uno status economico adeguato al suo peso nella squadra. I contatti con l’entourage devono ancora entrare nel vivo, ma a Trigoria si prepara il terreno per un’intesa che possa legare ancora più a lungo il futuro dell’olandese a quello della Roma.

FONTE: Corriere dello Sport