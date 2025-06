Calciomercato Roma, Romano dice no al Torino: il giocatore vuole restare in giallorosso

Nella serata di ieri era circolata l’indiscrezione che vedeva il Torino fortemente interessato al centrocampista Alessandro Romano, 19 anni, centrocampista mancino della Primavera giallorossa.

Il club granata era pronto a investire circa 6-7 milioni di euro per lui e per Federico Terlizzi, altro giovane prodotto del vivaio romanista. L’affare però sembra aver avuto una brusca frenata.

Stando a quanto riferisce Lorenzo Canicchio, giornalista della Gazzetta Regionale, Romano non si trasferirà in granata ma resterà a Trigoria: il calciatore infatti vuole giocarsi le sue chance in giallorosso, con Gasperini che sembra pronto a lavorarci sopra.

Alessandro #Romano resta alla #AsRoma, perche è quello che vuole il giocatore. Sarà in ritiro con #Gasperini cercando di guadagnarsi un posto in prima squadra.#calciomercato pic.twitter.com/bHfIX5mZxr — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) June 30, 2025

Conferme arrivano in questi minuti anche Filippo Biafora de Il Tempo: Romano vuole restare alla Roma, dunque l’affare al momento è saltato nonostante ci fosse una base di intesa.

È totalmente congelata la trattativa per la cessione di #Romano al #Torino. Il calciatore ha espresso la volontà di rimanere alla #ASRoma. A meno di un cambio di programma l’affare non si fa, nonostante ci fosse una base d’intesa @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 30, 2025