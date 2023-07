Calciomercato Roma, scatto Inter per Scamacca: dialoghi avviati con il West Ham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Inter scatta per Scamacca, infilandosi nelle incertezze della Roma ad accontentare le richieste del West Ham sull’obbligo del riscatto.

E ora i nerazzurri, assicura il portale Calciomercato.com, sarebbe addirittura balzati in testa alla corsa per l’attaccante ex Sassuolo. Marotta infatti sta cercando un numero nove da regalare a Inzaghi, e viste le difficoltà per Balogun, ora il dirigente interista è virato forte su Scamacca, avviando i contatti con il West Ham.

E la Roma? Tiago Pinto aveva messo in programma un viaggio a Londra per provare a bruciare la concorrenza nerazzurra, che si stava facendo pericolosa. Ma i giallorossi non possono andare oltre a un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo solo a determinate condizioni, modalità che non convince il West Ham.

Ora però è l’Inter a tentare lo scatto. Resta da capire cosa dirà l’attaccante, che aveva messo la Roma in cima alle sue preferenze. La volontà di Scamacca però è di lasciare l’Inghilterra per tornare in Italia, e il pressing dell’Inter potrebbe anche convincerlo a dire sì.

Fonte: Calciomercato.com