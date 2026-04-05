Calciomercato Roma, scout in Danimarca: nel mirino Osorio del Midtjylland

Il mercato non dorme mai, nemmeno la domenica di Pasqua. Mentre la Roma scende in campo a San Siro contro l’Inter, un osservatore giallorosso era presente ieri alla MCH Arena per seguire la sfida di Danish Superliga tra Midtjylland e Sønderjyske, terminata 2-2. Lo riporta il portale danese Ekstra Bladet.
Nel mirino dello scout c’era Dario Osorio, ala destra cilena classe 2004 del Midtjylland. Il giocatore è stato protagonista di un’ottima prestazione, andando anche a segno in una partita che i padroni di casa sembravano avere in pugno sul 2-0 prima di farsi rimontare nel finale. In questa stagione Osorio conta 4 gol e 6 assist in 19 presenze in campionato: numeri interessanti per un ragazzo di appena 22 anni.
In campo anche Franculino, in passato accostato alla Roma e tornato disponibile dopo un lungo infortunio. Un nome da tenere d’occhio, anche se la presenza dello scout sembrava orientata principalmente sul cileno.
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Fonte: ekstrabladet.dk
acquisti ad hoc per tornare tra le prime quattro
Ecco un altro candidato a DS
Primo: se è vero che c’era un osservatore non si sa per chi era lì.
Secondo: Osorio non sai manco chi è…
non credo sia più forte di Soule e Venturino….ci vuole altro
siamo già arrivati a 30 nomi a luglio non basterà una nave da crociera per favore basta
Non lo conosci ma “non credo sia più forte di”. Ti rendi conto di quanto non abbia senso questo commento e di quanta poca importanza dai al tuo tempo?
se vogliamo arrivare al 10 posto vanno bene
Lo hai mai visto giocare? Scommetto di no. Ci hai pure perso il tempo a Pasqua per questo commento senza senso.
da brividi nomi da squadra che si deve salvare e c’è ancora chi li difende aspettano di ritrovarci alla parte destra della classifica per iniziare a contestare
Seguo il Midtjylland da qualche anno. Me ne sono appassionato grazie a 3 giocatori: Aral Simsir, Dario Osorio e Franculino Dju. 3 Giocatori con la G maiuscola, ognuno completamente differente dall’altro ma tutti a modo loro ti fanno innamorare del calcio. Osorio, 20 anni appena compiuti, da 2 anni titolare inamovibile nel Midtjylland, può giocare sia da esterno destro a tutta fascia che da ala. Grinta da sudamericano, tanta tecnica, corsa ed un tiro CLAMOROSO. Voi parlare pure a vanvera.
io mi arrendo…ho quasi 51 anni ….per tanti anni ho sognato e ho creduto di poter costruire una grande squadra..ora non ho più aspettative,siamo dei perdenti
Questo francamente è un ottimo giocatore anche se per caratteristiche è un po’ la fotocopia di Soulé e scrissi tempo fa su di lui che se nel remoto caso si doveva cedere Soulé un giorno, Osorio era il suo perfetto rimpiazzo.
Chi invece del Midtjylland che cercherei di prendere è Simsir (2002), il loro esterno offensivo sinistro di piede destro turco-danese che è abile nel saltare l’uomo, nel fornire assist, alta tecnico ed abile sui calci piazzati. A noi serve più uno come Simsir al momento.
ripeto vanno bene i giovani ma messi con i campioni e non con cristante e mancini così o sei un fenomeno o ti bruci perché hai un compagno scarso che non ti aiuta a crescere.
ma ne puoi prendere un paio come contorno dopo aver preso giocatori forti per fare il salto di qualità ma qui si parla solo di giovani promesse di gente della serie B spagnola per sostituire un fuoriclasse come Dybala di cessioni di quei 3 pochi buoni che abbiamo e come dulcis in fundo di rinnovi di giocatori da sesto posto che dovrebbero essere accompagnati alla porta senza rimpianti il quadro è desolante
Mi sembra chiaro che per fare la riserva a Soulè occorra prendere almeno Yamal, cosa sono questi nomi?
non lo conosco lo hai aggiunto tu io non l’ho detto…..se poi per te vale yamal alzo le braccia io alla Roma voglio altro tu pesca pure la….mi pare che qui li abbiamo battuti forse il tempo a Pasqua lo buttano altri
devi sostituire Dybala che è un fuoriclasse con tutto il rispetto per soule’
Ancora con questo fuoriclasse. Non lo è mai stato. Forse un ottimo calciatore, Qui a ROMA manco quello. I fuoriclasse sono altra cosa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.