Calciomercato Roma, si accelera per De Cuyper: pronta un’offerta di 17 milioni al Bruges

Gian Piero Gasperini ha indicato con chiarezza le priorità a Florent Ghisolfi: tra i tasselli fondamentali per costruire la nuova Roma c’è un terzino sinistro moderno e affidabile. Il profilo che più convince il tecnico è Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Brugge, seguito con attenzione da settimane e ora sempre più vicino.

I giallorossi hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e si preparano a presentare un’offerta da circa 17 milioni di euro. Il Brugge ne chiede 25, ma ci sono margini per trattare, anche perché la volontà del calciatore sembra orientata verso la Capitale.

De Cuyper, nelle sue ultime dichiarazioni, ha lasciato intendere che la qualità della vita sarà un fattore determinante nella sua scelta: “La città è fondamentale sia per me che per la mia fidanzata. Preferisco i posti dove si vive bene“, ha dichiarato. Un messaggio neanche troppo velato che fa ben sperare Trigoria.

L’affare potrebbe subire un’accelerata appena si sbloccherà l’uscita di Angelino. L’Al-Hilal è pronto a tornare alla carica per l’ex Lipsia dopo il Mondiale per Club, e Gasperini ha già dato il suo ok alla cessione. A quel punto, la Roma si lancerà all’assalto di De Cuyper, considerato l’erede ideale sulla fascia sinistra.

