Calciomercato Roma, si raffredda la pista Fabio Silva: i Wolves chiedono troppo

La Roma continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. Uno dei calciatori che sembrava intrigare maggiormente la dirigenza è Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton.

Il talento classe 2002, reduce da un buon prestito al Las Palmas con 10 gol e 3 assist in 25 presenze, è stato oggetto di un sondaggio da parte del club giallorosso, che però al momento non è andato oltre una richiesta esplorativa.

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la pista resta freddina. Il motivo principale è legato ai costi elevati dell’operazione: troppo alta la richiesta dei Wolves per il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026. Un investimento che la Roma, oggi, non considera prioritario, anche perché l’identikit tecnico del giocatore non si sovrappone perfettamente con le esigenze immediate della rosa.

L’unico spiraglio per riaprire il dossier potrebbe arrivare da un’uscita eccellente nel reparto avanzato, come quella di Dovbyk. Solo in quel caso i giallorossi potrebbero tornare alla carica cercando una formula creativa. Ma al momento Fabio Silva non è una priorità della Roma, soprattutto alle cifre chieste dal club inglese.