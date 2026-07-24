CALCIOMERCATO ROMA | Si raffredda la pista Nusa: il giocatore non ha aperto ai giallorossi e c’è distanza col Lipsia – VIDEO!

Non si sblocca il mercato offensivo della Roma. Dopo le difficoltà emerse per Niccolò Tresoldi, arriva un aggiornamento poco incoraggiante anche su Antonio Nusa, il talento norvegese del Lipsia individuato come uno dei profili più interessanti per rinforzare la fascia sinistra giallorossa.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, anche la pista Nusa è al momento in salita. La distanza economica con il Lipsia resta importante: il club tedesco valuta molto il giocatore e non sembra intenzionato a privarsene facilmente, soprattutto in una fase in cui potrebbe esserci anche Diomandé in uscita. Il Lipsia, dunque, preferirebbe trattenere Nusa. In caso di cessione, la richiesta resterebbe comunque molto alta, rendendo l’operazione complicata per la Roma. Ma il punto principale riguarda la posizione del calciatore: sempre secondo Moretto, Nusa non ha aperto alla destinazione giallorossa.

Un dettaglio pesante, che raffredda ulteriormente una pista già difficile sul piano economico. La Roma aveva valutato il norvegese come possibile grande colpo per la trequarti, ma allo stato attuale non ci sono segnali concreti di un’accelerazione. A Trigoria continuano ad arrivare proposte per diversi esterni sinistri, con numerosi profili offerti alla dirigenza giallorossa. In questo momento, però, non sembra esserci ancora una scelta chiara e definitiva sul nome da affondare. La situazione resta quindi aperta, ma la pista Nusa oggi appare molto fredda. La Roma continua a cercare l’esterno offensivo da consegnare a Gian Piero Gasperini, ma dopo Greenwood e Summerville anche il nome del norvegese sembra allontanarsi.

