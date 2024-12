Calciomercato Roma: si ragiona con l’Inter sul possibile scambio Frattesi-Pellegrini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini in nerazzurro e Davide Frattesi in giallorosso: Roma e Inter starebbero pensando in queste ore a un possibile scambio tra i due calciatori romani. E’ quanto scrive il portale ilromanista.eu con una premessa d’obbligo: l’affare è complesso, specialmente per un mercato particolare come quello di gennaio

Ma i due club, coadiuvati dal lavoro degli agenti dei calciatori coinvolti, hanno iniziato a ragionare sulla fattibilità di un’operazione suggestiva. Due situazioni, dal punto di vista tecnico, molto simili: due calciatori fondamentalmente scontenti, pronti a valutare la possibilità di cambiare aria per rilanciarsi e ritrovare quella centralità perduta.

Diverso invece il contesto finanziario: scadenza 2026 e un ingaggio molto alto per il capitano giallorosso, scadenza 2028 e un valore del cartellino più alto per il mediano nerazzurro. Affare difficile, ma le parti sono al lavoro per capire se sarà realmente possibile metterlo in piedi nei prossimi giorni.

Fonte: ilromanista.eu

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!