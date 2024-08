Calciomercato Roma, Solbakken lascia Trigoria: va all’Empoli in prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken lascia la Roma a titolo temporaneo e prosegue la sua avventura in Serie A, dove giocherà con la maglia dell’Empoli.

Lo riferisce in questi minuti Fabrizio Romano su X. L’attaccante norvegese, prelevato a parametro zero dopo l’esperienza col Bodo Glimt, si trasferirà in Toscana in prestito.

La Roma dunque si libera di un esubero in rosa grazie agli ottimi rapporti con Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, decisivo per la buona riuscita dell’affare.

🔵🇳🇴 Excl: Ola Solbakken leaves AS Roma and joins Empoli on loan deal.

Empoli director Roberto Gemmi has excellent relationship with AS Roma top management and it was crucial to get the deal done. pic.twitter.com/UBz3bfurCC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024