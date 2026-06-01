Calciomercato Roma, Soulé può partire: club inglesi sull’argentino, Gasp vuole un esterno top

Il futuro di Matias Soulé torna a essere uno dei temi più caldi del mercato romanista. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il talento argentino non viene considerato incedibile e potrebbe diventare uno dei nomi destinati ad animare l’estate giallorossa. La seconda parte della sua annata è stata fortemente condizionata dalla pubalgia, un problema fisico che ne ha limitato rendimento e continuità. Una situazione che, unita alle strategie di mercato della Roma, ha aperto riflessioni sul suo futuro.

Da una parte c’è infatti la necessità del club di realizzare cessioni entro il 30 giugno, dall’altra la volontà di Gian Piero Gasperini di intervenire pesantemente sulle corsie offensive con l’arrivo di nuovi esterni. In questo contesto, la società è pronta a valutare eventuali offerte per il classe 2003. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il Borussia Dortmund avrebbe già avviato i primi contatti preliminari per raccogliere informazioni sul giocatore. Il club tedesco segue con attenzione la situazione e potrebbe trasformare l’interesse in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.

Non c’è soltanto la Bundesliga sullo sfondo. Soulé continua infatti ad avere estimatori anche in Premier League, campionato che da tempo esercita un forte fascino sull’argentino. Brighton e Aston Villa avrebbero già avuto colloqui con il numero 18 giallorosso in vista di un possibile trasferimento estivo. Per il momento non risultano trattative avanzate, ma il quadro è destinato a evolversi rapidamente. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Trigoria e dalle scelte che la Roma farà per finanziare il proprio mercato in entrata.

🚨 #ASRoma Borussia Dortmund have held preliminary talks for Matías Soulé. 🔥 Roma don’t consider him untouchable, though he’s not officially for sale; significant offers could be assessed. 👀 Aston Villa and Brighton from the Premier League have also spoken with the Argentine… https://t.co/vxBGdw6aHt pic.twitter.com/c9efKHz0BW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2026

AGGIORNAMENTO – Fabrizio Romano conferma: Mati Soulè non è intoccabile per Gasperini e la Roma ascolterà offerte importanti per l’argentino. Primi sondaggi dalla Premier League, anche se al momento non ci sono discorsi in stato avanzato. Il tecnico vuole prendere un esterno importante.

Redazione Giallorossi.net