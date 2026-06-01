Calciomercato Roma, Soulé può partire: club inglesi sull’argentino, Gasp vuole un esterno top

Il futuro di Matias Soulé torna a essere uno dei temi più caldi del mercato romanista. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il talento argentino non viene considerato incedibile e potrebbe diventare uno dei nomi destinati ad animare l’estate giallorossa. La seconda parte della sua annata è stata fortemente condizionata dalla pubalgia, un problema fisico che ne ha limitato rendimento e continuità. Una situazione che, unita alle strategie di mercato della Roma, ha aperto riflessioni sul suo futuro.
Da una parte c’è infatti la necessità del club di realizzare cessioni entro il 30 giugno, dall’altra la volontà di Gian Piero Gasperini di intervenire pesantemente sulle corsie offensive con l’arrivo di nuovi esterni. In questo contesto, la società è pronta a valutare eventuali offerte per il classe 2003. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il Borussia Dortmund avrebbe già avviato i primi contatti preliminari per raccogliere informazioni sul giocatore. Il club tedesco segue con attenzione la situazione e potrebbe trasformare l’interesse in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.
Non c’è soltanto la Bundesliga sullo sfondo. Soulé continua infatti ad avere estimatori anche in Premier League, campionato che da tempo esercita un forte fascino sull’argentino. Brighton e Aston Villa avrebbero già avuto colloqui con il numero 18 giallorosso in vista di un possibile trasferimento estivo. Per il momento non risultano trattative avanzate, ma il quadro è destinato a evolversi rapidamente. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Trigoria e dalle scelte che la Roma farà per finanziare il proprio mercato in entrata.
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🚨 #ASRoma Borussia Dortmund have held preliminary talks for Matías Soulé.
🔥 Roma don’t consider him untouchable, though he’s not officially for sale; significant offers could be assessed.
👀 Aston Villa and Brighton from the Premier League have also spoken with the Argentine… https://t.co/vxBGdw6aHt pic.twitter.com/c9efKHz0BW
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2026
AGGIORNAMENTO – Fabrizio Romano conferma: Mati Soulè non è intoccabile per Gasperini e la Roma ascolterà offerte importanti per l’argentino. Primi sondaggi dalla Premier League, anche se al momento non ci sono discorsi in stato avanzato. Il tecnico vuole prendere un esterno importante.
Redazione Giallorossi.net
io sacrificherei lui per rientrare dei soldi e non toccherei ndicka e kone
poi si prendono due esterni alti forti
D’accordissimo.
A me Soulé non mi ha mai fatto impazzire, tra lui e Dybala c’è un abisso, per dire. In ogni caso se devo vendere uno tra Soulé, Koné e N’Dicka venderei l’Argentino tutta la vita. Se inoltre il discorso è via lui e dentro Brandt, Summerville e Greenwood allora, beh, di che parliamo…
via ndicka quanto tempo farà il forte quest’anno secondo me ha dato tutto tutto o quasi.soulè non ti fa fare l’incasso desiderato quanti mln ci fai ora…un pò pochini no??!!
Giocatore che a me non piace ha qualche fiammata ma sparisce spesso. Da sostituire con uno più forte
Soulè è tra i giocatori incedibili, gasperini spreme i giocatori, ha bisogno di 4-5 esterni d’attacco. Quindi non solo Soulè rimarrà, ma verrano comprati almeno altri 2 esterni top, se non 3.
Se viene Brandt a zero può pure sloggiare…
in teoria sopra 20 mln (più o meno) è tutta plusvalenza.
è un 2003, per me andrebbe tenuto, ma credo che gasp preferisca gente più di gamba, spesso vuole il pallone sui piedi, quasi mai taglia senza palla.
se trovano qualcuno che lo paga 35 lo danno via.
peccato però, la prima metà della stagione ha retto la baracca da solo in avanti.
❤️🧡💛
Soulé è molto inconcludente e ha una sola giocata,
accentrarsi sul sinistro e tirare sul secondo palo,
(che oltretutto gli riesce una volta su venti). Summerville invece, ha un’accelerazione devastante anche per gli standard della Premier League. Con Gasperini poi, diventerebbe ancora più completo. Se lo prendiamo, tutti i terzini destri della Serie A dovranno farsi il segno della croce.
Sinistri, casomai.
Greenwood giocherebbe a destra (adattabile a sx).
Dall’altra parte ne prendono un altro.
Mi sembra chiaro che se lo vendono è perchè al suo posto arriverà Greenwood o comunque un sicuro upgrade rispetto a lui.
Cosa che non si può dire con la stessa certezza di Konè e Ndicka (Svilar e Wesley, invece, meno che mai).
Per cui ognuno tragga le proprie conclusino su chi è meglio cedere.
Esatto, questa dovrebbe essere la strategia costante, a prescindere dal fair play finanziario. Se vendi è per fare un upgrade con giocatori più congeniali al gioco del tecnico. Lo darei a malincuore, perché ha retto la baracca veramente per metà campionato ed è un professionista serio, ma se c’è un sicuro upgrade, va bene così, altrimenti non si cresce mai.
Almeno 40 milioni sennò non ne vale la pena
mi dispiacerebbe perché credo che sia un giocatore di talento e fosse per me non venderei nessun big, ma visto che pare essere vero che c’è bisogno di plusvalenze credo che sia il più facilmente rimpiazzabile rispetto a n’dicka e kone
se soule lo vendi a 35/40 non è meglio n’dicka a 30/35? trovare un centrale affidabile a 20/25 si puo fare e ti restano tra i un minimo di 5 e u massino di 15 da parte
Trovare un ala affidabile allo stesso prezzo che vendi soule non lo so, è piu rischioso
Terrei Soulè che se torna come prima della pubalgia è validissimo e ti fa rifiatare dybala e prenderei altri 2 ali sinistre (di piede destro)
Vediamo quanto tempo ci vuole per piazzare il calciatore se effettivamente ci sono offerte. La Dea ha già venduto Ederson sistemando I conti e sarebbe importante che la Roma facesse la stessa cosa per tappare la bocca a tutti quelli che un giorno si è l’altro pure danno i nostri all’Inter.
con la conferma di Dybala, se devo sceglierne uno fra Soulè e Grenwood, scelgo tutta la vita Grenwood.
30 milioni e può anche andare,sinceramente non mi è mai piaciuto Soule
Ogni giorno dicono che si vende un pezzo pregiato,prima Kone,poi Ndicka,ora Soule
Kone e Ndicka nel caso verranno ceduti soltanto x cifre importanti e cmq solo dopo il mondiale che li vedrà protagonisti nelle loro rispettive nazionali (non entrambi in ogni caso)
X quanto riguarda Soule il discorso cambia,rispetto a Ndicka e Kone ha bisogno di essere venduto necessariamente x una cifra mostre,non meno di 50 mln + bonus,se non altro x avere una sufficiente plusvalenza x stare nei parametri del fpp
È bravo ma c’è di meglio 40 mln di base per l’ asta va bene…
Per soule’ di fronte a una bella cifra non mi strappo i capelli uno più forte si trova chi non vanno toccati sono Kone’ e Ndika
Soule, senza la pubalgia, e stato un pilastro di inizio stagione. è chiaro che deve e può migliorare in fase realizzativa, ma oltre a finalizzare la sua caratteristica principale rimane quella di ricamare gioco, fornire assist e cross, anche di destro.
l’anno scorso e stato molto importante per lui giocare come quinto di fascia, ho l’impressione che il ruolo di mezz’ala in un 4 3 3, che comunque non è il gioco di gasp, sia il più appropriato
quindi ricapitolando leggi il titolone all inizio e scrivono Soule può partire. poi leggi l’articolo e c’è scritto che ancora non c’è nulla di concreto, ma allora perché scrivete che parte se ancora non c’è nulla? ormai si sono fissati ogni giorno devono mettere almeno 3 giocatori in partenza senno sembra che non possono scrivere altro sulla Roma. Forza Roma
Per chiudere definitivamente il settlement agreement si tenterà di cedere un gruppo di giocatori che non rientrano nei piani di Gasperini,come Kumbulla,Sangare,Saud,Salah Eddine,Baldanzi,Vasquez etc..e qualche giovane di rientro a trigoria
Nel caso fosse nessario si venderanno,di fronte a offerte congrue, anche Ziolkoswky e Rench
Mi auguro che questa sia la strategia della Roma riguardo le cessioni x rientrare nei parametri,non credo che venderanno i top,soprattutto alle cifre che circolano
Allora se lo dice Konur…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.