Calciomercato Roma, spiragli per il rinnovo di Paredes ma serve un taglio di stipendio

AS ROMA NEWS – Dalla cessione quasi certa a gennaio alla possibilità di restare alla Roma oltre alla naturale scadenza del contratto, fissata il prossimo giugno. Strano destino per Leandro Paredes, che con l’arrivo di Ranieri si è subito ripreso in mano la cabina di regia della squadra.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), per Paredes si stanno aprendo spiragli per un rinnovo di contratto. L’accordo con la Roma terminerà a fine stagione, e Ranieri potrebbe decidere di suggerire la possibilità di trattenere Leo almeno per un altro anno.

Paredes, 30 anni, guadagna attualmente ben 4 milioni di euro ed è attualmente uno dei calciatori più pagati della rosa romanista dopo Dybala. Per poter restar in giallorosso sarebbe necessario un cospicuo taglio di stipendio, che ovviamente lo stesso argentino dovrebbe accettare.

