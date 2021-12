Calciomercato Roma, spunta anche Boubacar Kamara per il centrocampo

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il calciomercato inizia a scaldare i motori, in attesa di aprirsi ufficialmente nei prossimi giorni, ed i nomi iniziano ad affollarsi. In attesa di capire se la Roma piazzerà il primo colpo assicurandosi Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal, un altro nome a cui i giallorossi sembrano essere interessati è quello di Boubacar Kamara.

Il forte centrocampista centrale del Marsiglia, 22 anni, è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese, ma stando a quanto riporta Il Tempo l’affare potrebbe essere agevolato dagli ottimi rapporti che intercorrono tra la Roma e il Marsiglia per le operazioni legate a Under e Pau Lopez.

L’affare resta però piuttosto complicato, visto il forte interesse sul giovane mediano francese anche di club molto importanti .