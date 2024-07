Calciomercato Roma, spunta Assignon per la fascia destra: contatti avviati col Rennes

AS ROMA NEWS – Dopo Le Fee, Roma e Rennes potrebbero presto trattare la cessione di un altro calciatore francese ai giallorossi: stavolta nel mirino di Ghisolfi ci sarebbe infatti Lorenz Assignon.

La scorsa stagione, Assignon ha giocato in Premier League con la maglia del Burnley, in prestito. Il club inglese lo vorrebbe comprare, ma il giocatore non gradirebbe la Championship. La Roma, ad oggi, sarebbe la sua prima scelta.

Lorenz Assignon, 24 anni, è un terzino destro francese che questa stagione ha giocato fino a gennaio nel Rennes per poi trasferirsi per sei mesi in prestito al Burnley in Premer League, club che è poi retrocesso. Per lui 2 gol e 4 assist stagionali tra campionato francese e quello inglese.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

