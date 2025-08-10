Calciomercato Roma, Sticchi Damiani (pres. Lecce): “Krstovic ha chiesto la cessione”

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha chiarito la situazione relativa a Nikola Krstovic, centravanti montenegrino che piace alla Roma in caso di partenza di Dovbyk. Ecco le sue parole – riportate da Tmw – dopo il 2-2 con il Monopoli in amichevole.

“Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com