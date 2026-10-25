CALCIOMERCATO | Roma su Pirola: emissari in Grecia per seguire il difensore dell’Olympiacos

La Roma torna a seguire con grande attenzione Lorenzo Pirola, difensore centrale italiano dell’Olympiacos. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il club giallorosso avrebbe intensificato il monitoraggio del giocatore, inviando propri osservatori in Grecia per valutarne da vicino le prestazioni.

In particolare, emissari della Roma avrebbero assistito a diverse partite allo stadio Georgios Karaiskakis, compreso il derby dell’11 ottobre contro il Panathinaikos, vinto 1-0 dall’Olympiacos e disputato interamente da Pirola. Il club capitolino starebbe seguendo con attenzione la crescita del difensore in vista delle prossime sessioni di mercato.

Pirola, 24 anni, è un centrale mancino cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e già protagonista in Serie A con la Salernitana. Trasferitosi all’Olympiacos nell’estate del 2024, ha prolungato il proprio contratto fino al giugno 2028. Un profilo giovane ma con una buona esperienza internazionale, che per caratteristiche tecniche potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la retroguardia di Gasperini.

La pista, peraltro, non è nuova. Già nel dicembre 2025 lo stesso Konur aveva segnalato l’interesse della Roma per Pirola, riferendo che il club greco chiedeva allora oltre 15 milioni di euro per avviare una trattativa. Il nuovo aggiornamento suggerisce che il monitoraggio non si sia interrotto, anche se al momento non risultano offerte ufficiali né negoziati avviati.

FONTE: Ekrem Konur (X)