Calciomercato Roma, tentativo dei giallorossi per Salah-Eddine del Twente. Anche il PSV sul terzino sinistro

AS ROMA NEWS – Dopo aver ceduto Zalewski all’Inter e con Samuel Dahl diretto verso il Benfica, per la Roma è tempo di cercare un rinforzo per la fascia sinistra. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, i giallorossi hanno messo nel mirino Anass Salah-Eddine del Twente.

Il terzino sinistro olandese, 23 anni, è nei radar anche del PSV Eindovhen. Non sarà un affare facile, visto che il Twente considera Salah-Eddine un giocatore chiave della propria formazione, ma la Roma ci sta provando con una proposta importante.

🚨🇳🇱 AS Roma and PSV Eindhoven have approached Twente for talented left back Anass Salah-Eddine.

Not an easy deal as Twente see him as key player, but Roma are trying to make it happen with important proposal…

…and PSV are in the race too, as @TimvanDuijn14 reports. pic.twitter.com/AMV4asgQdL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025