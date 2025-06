Calciomercato Roma, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: la cessione di Angelino si allontana

Angelino rappresentava, per l’Al Hilal, il piano B visto l’iniziale il rifiuto di Theo Hernandez. L’affare con la Roma, però, non si è concluso prima del Mondiale per Club ma sembrava possibile che la trattativa venisse riaperta più avanti.

Tuttavia, nel frattempo, il club arabo pare aver mosso passi importanti verso Theo Hernandez che, come fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky Sport, per la prima volta ha dato segnali di un’apertura concreta.

Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe entrare nel vivo, con l’esterno francese del Milan che ha aperto a trattare. Ora le parti dovranno trovare l’accordo complessivo. Angelino si allontana e resta sullo sfondo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com