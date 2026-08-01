Antonio Nusa continua a essere il grande sogno della Roma per rinforzare la fascia sinistra dell’attacco di Gasp. Nonostante le difficoltà della trattativa con il Lipsia, che continua a chiedere circa 60 milioni di euro, il talento norvegese resta il profilo ritenuto ideale da tecnico e dirigenza.

La novità di oggi arriva però dalle pagine de Il Messaggero. Secondo il quotidiano, qualora la Roma riuscisse a mettere a segno il colpo Nusa, il club potrebbe anche decidere di non acquistare un secondo esterno sinistro, modificando così i piani iniziali del mercato. L’idea sarebbe quella di affidare il ruolo di alternativa a Lorenzo Pellegrini, considerato una soluzione credibile per quella posizione una volta completato il recupero fisico e definito il rinnovo di contratto.

Uno scenario diverso rispetto a quello ipotizzato nelle scorse settimane, quando l’obiettivo sembrava essere l’acquisto di due esterni offensivi. Proprio il valore tecnico di Nusa, e la spesa che ne comporterebbe il suo acquisto, potrebbe convincere la Roma a concentrare l’investimento su un unico titolare di alto livello, completando poi il reparto con le risorse già presenti in rosa.

Le alternative restano comunque vive. Una su tutte: Kevin Schade continua a piacere, e potrebbe diventare l’obiettivo numero uno qualora il colpo Nusa non fosse realizzabile. Il Brentford però non si muove dalla valutazione di circa 45 milioni di euro. La pista Abde Ezzalzouli invece viene considerata ormai definitivamente tramontata sia per le richieste economiche del Betis sia per quelle dell’entourage del giocatore. FONTI: Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, la Repubblica