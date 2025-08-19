Calciomercato, Rowe vicinissimo al Bologna: il calciatore dice sì agli emiliani, affare in chiusura

Jonathan Rowe è vicinissimo al Bologna. L’attaccante inglese, finito nelle ultime ore sul mercato dopo le tensioni interne all’Olympique Marsiglia, ha trovato l’accordo con il club rossoblù. Ora si tratta con il club francese, per chiudere la trattativa.

L’accordo con il giocatore rappresenta un passo importante per sbloccare l’operazione. Il Bologna, forte di questo via libera, è pronto a intensificare i colloqui con il Marsiglia per definire la formula dell’affare e chiudere l’affare.

Rowe era stato avvicinato anche dalla Roma dopo il no di Sancho, ma ora l’inglese sembra aver rotto gli indugi ed è pronto a sposare la causa di Vincenzo Italiano e del club emiliano.

Fonte: Gianlucadimarzio.com