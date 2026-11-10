CALCIOMERCATO | Samuel Lino, spunta l’offerta della Roma: il Flamengo fa muro

La Roma continua a cercare un esterno offensivo per gennaio e dalla Germania arriva una nuova indiscrezione su Samuel Lino, 26enne brasiliano del Flamengo già accostato ai giallorossi. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Ekrem Konur sul portale 4-4-2.com, il club capitolino avrebbe già tentato un primo affondo, senza però ottenere la risposta sperata.

La Roma avrebbe infatti presentato un’offerta da 25 milioni di euro, respinta dal Flamengo. Il club brasiliano considera Lino uno degli elementi importanti della propria squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene alle condizioni proposte. Una posizione rafforzata dal contratto del giocatore, in scadenza soltanto nel dicembre 2029.

L’ex Atletico Madrid è un esterno offensivo rapido, abile nel dribbling e capace di giocare prevalentemente sulla sinistra, pur potendo essere impiegato anche sulla fascia opposta. Un profilo che presenta diverse caratteristiche dell’attaccante richiesto da Gasperini per completare il reparto offensivo. La concorrenza, però, è già numerosa. Juventus e Napoli seguono il brasiliano, così come Chelsea, Aston Villa ed Everton. L’interesse dei club europei potrebbe rendere ancora più complicata un’eventuale trattativa, soprattutto considerando la scarsa disponibilità del Flamengo a discutere la cessione.

Per D’Amico, dunque, Samuel Lino rappresenta un altro nome da tenere sotto osservazione, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice. Il Flamengo non sembra intenzionato a fare sconti, mentre i vincoli economici della Roma rendono preferibili soluzioni in prestito. Una situazione che potrebbe spingere il direttore sportivo a concentrarsi su piste più praticabili per gennaio, senza perdere di vista il brasiliano.

FONTI: Ekrem Konur (4-4-2.com)