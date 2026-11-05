CALCIOMERCATO | Sangaré nel mirino dell’Eintracht: la Roma può guadagnarci ancora

La Roma potrebbe tornare a guadagnare da un calciatore ceduto soltanto pochi mesi fa. Buba Sangaré è finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte, interessato al giovane terzino spagnolo che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Elche.
Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club tedesco avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 2007 per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma l’interesse dell’Eintracht potrebbe aprire nuovi scenari anche per la società giallorossa.
Sangaré, arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 senza mai esordire in prima squadra, era stato ceduto in prestito all’Elche lo scorso febbraio. A giugno il club spagnolo ha deciso di acquistarlo definitivamente per 4,5 milioni di euro, dopo le buone prestazioni offerte in Liga.
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La Roma, però, si era tutelata inserendo nell’accordo una percentuale del 20% sull’eventuale futura plusvalenza realizzata dall’Elche, oltre a un diritto di prelazione. In caso di trasferimento all’Eintracht, dunque, i giallorossi potrebbero incassare un’ulteriore somma, calcolata sul guadagno ottenuto dagli spagnoli rispetto ai 4,5 milioni investiti.
Per ora si tratta soltanto di un interessamento, ma la crescita di Sangaré continua a essere una buona notizia anche per le casse romaniste. Un giovane mai utilizzato in prima squadra potrebbe trasformarsi in un affare ancora più redditizio del previsto.
FONTE: Matteo Moretto