Facebook RSS X

CALCIOMERCATO | Sangaré nel mirino dell’Eintracht: la Roma può guadagnarci ancora

0
165

La Roma potrebbe tornare a guadagnare da un calciatore ceduto soltanto pochi mesi fa. Buba Sangaré è finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte, interessato al giovane terzino spagnolo che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Elche.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club tedesco avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 2007 per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma l’interesse dell’Eintracht potrebbe aprire nuovi scenari anche per la società giallorossa.

Sangaré, arrivato nella Capitale nell’estate del 2024 senza mai esordire in prima squadra, era stato ceduto in prestito all’Elche lo scorso febbraio. A giugno il club spagnolo ha deciso di acquistarlo definitivamente per 4,5 milioni di euro, dopo le buone prestazioni offerte in Liga.

LEGGI ANCHE | Roma, ufficiale il riscatto di Sangaré: 4,5 milioni dall’Elche e una percentuale sulla futura plusvalenza

La Roma, però, si era tutelata inserendo nell’accordo una percentuale del 20% sull’eventuale futura plusvalenza realizzata dall’Elche, oltre a un diritto di prelazione. In caso di trasferimento all’Eintracht, dunque, i giallorossi potrebbero incassare un’ulteriore somma, calcolata sul guadagno ottenuto dagli spagnoli rispetto ai 4,5 milioni investiti.

Per ora si tratta soltanto di un interessamento, ma la crescita di Sangaré continua a essere una buona notizia anche per le casse romaniste. Un giovane mai utilizzato in prima squadra potrebbe trasformarsi in un affare ancora più redditizio del previsto.
FONTE: Matteo Moretto

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings