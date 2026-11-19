Ruben van Bommel piace molto a Gian Piero Gasperini, ma il suo prezzo rischia di renderlo irraggiungibile per la Roma. Il 22enne esterno offensivo del PSV Eindhoven, indicato nei giorni scorsi tra i principali obiettivi giallorossi per gennaio, ha una valutazione decisamente elevata: il club olandese chiede circa 50 milioni di euro per lasciarlo partire.
A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui il PSV non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti. Il riferimento economico è quello della recente cessione di Ismael Saibari al Bayern Monaco, conclusa per una cifra vicina ai 50 milioni. Una richiesta che rischia di raffreddare immediatamente la pista Van Bommel, nonostante il forte gradimento dell’allenatore romanista.
Il figlio dell’ex centrocampista di Milan e Bayern risponde perfettamente all’identikit cercato da Gasperini: esterno sinistro di piede destro, veloce, potente, bravo nell’uno contro uno e dotato di una struttura fisica imponente. Un profilo capace di aggiungere qualità, forza e imprevedibilità all’attacco giallorosso. Il problema, però, è tutto economico.
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A Trigoria si attendono risposte sulle reali possibilità di investimento a gennaio. Ieri è tornato al Fulvio Bernardini il CEO John Galantic, chiamato a confrontarsi con Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico sulle strategie per il mercato invernale. I Friedkin dovranno valutare le richieste del tecnico tenendo conto anche dei vincoli economici legati al settlement agreement con la UEFA.
Secondo Tuttosport, un possibile riferimento resta la cifra di circa 35 milioni di euro, bonus compresi, che la Roma era arrivata a mettere sul piatto durante la scorsa estate. Per Van Bommel ne servirebbero almeno 15 in più, senza considerare gli altri rinforzi offensivi richiesti da Gasperini.
Senza una significativa riduzione delle pretese del PSV o un’apertura a formule più sostenibili, come il prestito, l’operazione appare dunque molto complicata. La Roma continua a cercare uno o due rinforzi per un attacco che Gasperini considera ancora incompleto, ma per il momento Van Bommel rischia di restare soprattutto un desiderio. Toccherà al vertice di mercato chiarire quali investimenti saranno davvero possibili a gennaio.
FONTE: Tuttosport
Non arriverà nessuno …del resto sono 3 sessioni di mercato che seguiamo tutti ma nn riusciamo a prendere nessuno …
i campioni costano. se si vuole vincere lo scudetto bisogna spendere tanto.
Batistuta quanto è costato al GRANDISSIMO Franco Sensi?
Ditelo a Stanlio e Ollio che hanno in mente solo il BUSINESS dello stadio nuovo .
Censuratemi come sempre e pubbl7cate solo le LODI e le SLINGUAZZATE ai Friedkin
eccoci, precisi e infallibili. dopo aver creato false aspettative, su profili richiesti da gasp che li va a dire alla stampa, ecco che costano troppo.
potete a questo punto commentare con
1) proprietà stracciona, caccia i soldi
2) ds e scouting incapaci, si arriva sempre tardi.
ci sarebbe anche l’opzione 3, relativa a questo tipo ridicolo di giornalismo.
in particolare, che tuttosport parli di Roma non si può leggere. che pensassero ai 50 milioni che loro hanno speso per kolo
Penso che ad oggi la soluzione migliore possa essere Kvernadze del Frosinone.
Esterno offensivo sx di piede dx, buon fisico e buona gamba, bravo a saltare l’uomo e puntare la porta.
Giovane (23) ma non da svezzare e già rodato con successo in serie A.
Se è vero che ha una clausola rescissoria di 4 mln valida da giugno possiamo provare ad offrirne una decina per averlo subito a gennaio.
Guadagna poco (200k l’anno) e quindi può essere allettato con uno stipendio sostenibile.
Quanto costa, nel calcio di oggi, un talento emergente, europeo, alto 1.90, giovane, che ha esordito in nazionale, tesserato per una società straricca ? Per me non è caro, è che non ce lo possiamo permettere e quindi, si spera, non lo abbiamo proprio chiesto
Ciaone…
Dov’è la novità? Che ti aspettavi che chiedessero 25 perché ti chiami Roma? Ripeto quanto detto già svariate volte, strategia di mercato sbagliata, devi andare sul Van Bommel di turno almeno 1 anno prima e forse a 25 ci arrivi, così come Nusa, Summerville, Moreira, El Mala, Gittens, devi fare il Vaz di turno e non sbagliarlo, inoltre dire (Galantic e D’Amico) a Gasperini, mister noi le portiamo i profili che chiede secondo le possibilità attuali, è lei che deve renderli top con il suo metodo
Seeee !! Scende alla prossima??
Fonte Tuttosport ! Ha Ha un nome una garanzia .Se il giocatore interesseva la società’ di Torino per la fonte di Torino quale sarebbe stata la richiesta?
Possibile non si riesce a prendere un semisconosciuto giorgiano alla Kvavastella prima degli altri? Comunque a questi prezzi mi prendo Cambiaghi dal Bologna o Rowe dall’Atalanta che sta giocando poco e secondo me e con Gasperini…In alternativa sempre a mio modesto giudizio, ci sarebbe l’avanzamento di Wesley con l’acquisto di un esterno più basso. Occhio che se dovessimo fare un filotto di 10/12 punti (3 con la Lazio) poi non si può più andare al risparmio. Forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.