Ruben van Bommel piace molto a Gian Piero Gasperini, ma il suo prezzo rischia di renderlo irraggiungibile per la Roma. Il 22enne esterno offensivo del PSV Eindhoven, indicato nei giorni scorsi tra i principali obiettivi giallorossi per gennaio, ha una valutazione decisamente elevata: il club olandese chiede circa 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui il PSV non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti. Il riferimento economico è quello della recente cessione di Ismael Saibari al Bayern Monaco, conclusa per una cifra vicina ai 50 milioni. Una richiesta che rischia di raffreddare immediatamente la pista Van Bommel, nonostante il forte gradimento dell’allenatore romanista.

Il figlio dell’ex centrocampista di Milan e Bayern risponde perfettamente all’identikit cercato da Gasperini: esterno sinistro di piede destro, veloce, potente, bravo nell’uno contro uno e dotato di una struttura fisica imponente. Un profilo capace di aggiungere qualità, forza e imprevedibilità all’attacco giallorosso. Il problema, però, è tutto economico.

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A Trigoria si attendono risposte sulle reali possibilità di investimento a gennaio. Ieri è tornato al Fulvio Bernardini il CEO John Galantic, chiamato a confrontarsi con Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico sulle strategie per il mercato invernale. I Friedkin dovranno valutare le richieste del tecnico tenendo conto anche dei vincoli economici legati al settlement agreement con la UEFA.

Secondo Tuttosport, un possibile riferimento resta la cifra di circa 35 milioni di euro, bonus compresi, che la Roma era arrivata a mettere sul piatto durante la scorsa estate. Per Van Bommel ne servirebbero almeno 15 in più, senza considerare gli altri rinforzi offensivi richiesti da Gasperini.

Senza una significativa riduzione delle pretese del PSV o un’apertura a formule più sostenibili, come il prestito, l’operazione appare dunque molto complicata. La Roma continua a cercare uno o due rinforzi per un attacco che Gasperini considera ancora incompleto, ma per il momento Van Bommel rischia di restare soprattutto un desiderio. Toccherà al vertice di mercato chiarire quali investimenti saranno davvero possibili a gennaio.

FONTE: Tuttosport