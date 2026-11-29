Undici gol in altrettante presenze in Serie A e una valutazione di mercato già schizzata alle stelle. Gustavo Varela, il principale pericolo per la Roma nella sfida di oggi contro il Monza, è una delle grandi rivelazioni del campionato. Ma nel contratto dell’attaccante portoghese potrebbe nascondersi un particolare molto interessante in chiave mercato.

Secondo quanto riferisce oggi Il Tempo, il centravanti classe 2005, il cui cartellino vale ormai almeno 30 milioni di euro, potrebbe liberarsi per appena 10 milioni in caso di retrocessione del Monza in Serie B, grazie a una specifica clausola contrattuale. Un dettaglio destinato ad attirare l’attenzione delle società interessate al talento lusitano, già finito nel mirino di Napoli e Juventus. Da tenere in considerazione anche la posizione del Benfica, che ha conservato il diritto di pareggiare eventuali offerte e una percentuale del 20% sulla futura plusvalenza.

Per il momento non risultano movimenti concreti della Roma sul giocatore, ma qualora trovasse conferma l’esistenza della clausola, Varela potrebbe rappresentare una delle occasioni più interessanti del prossimo mercato estivo. Oggi, intanto, Gasperini avrà modo di osservare da vicino le qualità del giovane bomber portoghese.

Fonte: Il Tempo