Wesley chiama Endrick alla Roma. E stavolta il corteggiamento arriva direttamente da un calciatore giallorosso. Dopo il prestigioso pareggio per 2-2 contro il Paris Saint-Germain, l’esterno brasiliano ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brasil, rivelando di aver già invitato il giovane attaccante del Real Madrid a raggiungerlo nella Capitale.

“Ho detto a Endrick di venire a giocare alla Roma! Deciderà lui il suo futuro, ovviamente è la sua carriera… ma ci piacerebbe tantissimo accoglierlo qui”, ha raccontato Wesley, confermando di aver parlato con il connazionale della possibilità di un trasferimento in giallorosso.

Parole che inevitabilmente riaccendono le voci di mercato intorno al talento brasiliano, da tempo accostato alla Roma in vista della sessione di gennaio. Endrick è uno dei profili seguiti per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di nuove soluzioni offensive per affrontare la seconda parte della stagione. Il giocatore del Real Madrid rappresenterebbe un innesto di talento e prospettiva, anche se un’eventuale operazione dipenderebbe naturalmente dalle decisioni del club spagnolo e dalla volontà dell’attaccante.

Del possibile arrivo di Endrick ha parlato anche Gasperini, sempre ai microfoni di TNT Sports Brasil. A differenza di Wesley, però, l’allenatore ha preferito mantenere un atteggiamento prudente: “Non parlo di calciatori di altre squadre, in questo momento siamo contenti di quello che abbiamo. Si sa che il mercato sarà molto più avanti e poi tutte le società cercheranno di migliorarsi, noi siamo molto contenti”.

Una risposta che non chiude la porta a eventuali rinforzi, ma che neppure offre indicazioni concrete su una trattativa per il brasiliano. Il mercato resta nelle mani del direttore sportivo Tony D’Amico, chiamato a individuare le opportunità più adatte per migliorare una rosa che sta già dimostrando di poter competere ad alto livello. Nel frattempo, Wesley ha deciso di dare una mano a modo suo. Il messaggio a Endrick è arrivato, così come la promessa di un’accoglienza calorosa da parte dello spogliatoio e dei tifosi romanisti. Resta da capire se il suo invito possa trasformarsi in qualcosa di più di una semplice suggestione di mercato.

Redazione Giallorossi.net