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CALCIOMERCATO | Wesley, il Manchester United fa sul serio: assalto già a gennaio

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La prestazione contro lo Slovan Bratislava ha confermato ancora una volta quanto Wesley sia diventato centrale nella Roma di Gasperini. Una prova di grande livello che non ha fatto altro che aumentare l’interesse attorno all’esterno brasiliano.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Manchester United sarebbe pronto a spingere già nella finestra di mercato di gennaio per provare a strappare il giocatore ai giallorossi.

Un’operazione che, però, si presenta tutt’altro che semplice. La Roma difficilmente prenderebbe in considerazione una cessione a stagione in corso di uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Gasperini, soprattutto in un momento in cui il tecnico sta già facendo i conti con diversi problemi di organico.

Sullo sfondo resta anche l’Arsenal di Mikel Arteta, indicato da tempo tra gli estimatori del brasiliano. L’interesse dei grandi club inglesi conferma comunque la crescita di Wesley, sempre più protagonista in giallorosso e ormai osservato con attenzione anche fuori dall’Italia.
FONTE: TeamTalk

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7 Commenti

  5. Ma non c’è nessun motivo razionale per cui glielo dovremmo dare, nella prospettiva di accresciuta competitività della Roma (con relative entrate scontabili). Tantomeno a gennaio.

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
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