CALCIOMERCATO | Wesley, si muove la Premier: anche l’Arsenal in corsa. La Roma parte da 60 milioni

La Premier League continua a guardare con grande attenzione a Wesley. Dopo gli interessamenti già emersi di Manchester United e Newcastle, alla corsa per l’esterno della Roma si sarebbe aggiunto anche l’Arsenal di Mikel Arteta.

Secondo quanto riferito da Sport Witness, i Gunners stanno monitorando il brasiliano nell’ambito della ricerca di rinforzi sulle corsie. Wesley ha attirato l’attenzione inglese grazie alla crescita mostrata con Gian Piero Gasperini, diventando uno degli esterni più osservati del panorama europeo e dimostrando di poter incidere su entrambe le fasce.

La novità riguarda soprattutto la sua valutazione. Se circa un anno fa il valore del brasiliano si aggirava intorno ai 30 milioni di euro, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra oggi sarebbe praticamente raddoppiato: per aprire un’eventuale trattativa con la Roma servirebbe una proposta nell’ordine dei 60 milioni.

Una cifra che fotografa la crescita del giocatore ma che, al momento, non equivale a una decisione della Roma di metterlo sul mercato. Wesley resta infatti un elemento importante del progetto di Gasperini. L’interesse dei grandi club inglesi, però, continua ad aumentare: Arsenal, Manchester United e Newcastle sono le tre società indicate come più attente alla situazione del brasiliano.

Sport Witness segnala inoltre come gli stessi club stiano seguendo anche Vanderson del Monaco, valutato intorno ai 40 milioni e considerato un’alternativa più accessibile. Per Wesley, invece, la soglia si è alzata sensibilmente: chi vorrà provare a portarlo via da Roma dovrà mettere sul tavolo una cifra da top player.

FONTE: Sport Witness