Calendario iniquo, la Roma protesta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’annuncio del calendario delle prossime partite della Serie A, compresi di anticipi e posticipi, ha fatto infuriare i tifosi della Roma e indispettito il club.

Dopo le sfide di Europa League, in programma il giovedì, la squadra di Mourinho non riposerà mai più di due giorni e giocherà sempre in trasferta il turno successivo. Di fatto quindi avrà a malapena un giorno pieno per recuperare tra una partita e l’altra.

Molto diverso il discorso per l’Atalanta (l’altra squadra che gioca l’Europa League) che invece avrà per tre volte ben tre giorni a disposizione. Stesso discorso per la Fiorentina di Conference (2 volte) e per le squadre impegnate in Champions.

Una disparità di trattamento lampante che ha fatto infuriare i tifosi sui social e indispettito la stessa Roma che potrebbe ora chiedere lo spostamento al lunedì di almeno un paio di gare.

Fonte: Leggo