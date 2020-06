Calendario Serie A, tutto rinviato a mercoledì. Prime indiscrezioni: Milan-Roma il 28 giugno alle 17:15, Roma-Inter il 19 luglio ore 21:45

ALTRE NOTIZIE – Fumata grigia per il nuovo calendario di serie A. Il quadro completo con orari e date dei prossimi turni di campionato verranno decisi soltanto nella giornata di mercoledì, e non oggi come si era inizialmente appreso.

Intanto però sono arrivate le prime indiscrezioni su date e orari dei big match del rush finale di campionato: Juventus-Lazio della trentaquattresima giornata, sarà probabilmente il posticipo di lunedì 20 luglio alle ore 21:45.

Altre indiscrezioni riguardano Bologna-Juventus il 22 giugno alle 21 e 45; Inter-Sassuolo il 24 giugno alle 19 e 30; Atalanta-Lazio il 24 giugno alle 21 e 45; Milan-Roma il 28 giugno alle 17 e 15; Lazio-Milan il 4 luglio alle 21 e 45; Milan-Juve il 7 luglio alle 21 e 45; Juve-Atalanta l’11 luglio alle 21 e 45; Napoli-Milan il 12 luglio alle 21 e 45; Roma-Inter il 19 luglio alle 21 e 45.

