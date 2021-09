Calvo convince Friedkin: resta in società almeno fino a dicembre

NOTIZIE AS ROMA – Si prolunga l’avventura alla Roma di Francesco Calvo, rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Il dirigente giallorosso, nel club dall’agosto del 2018 dopo le esperienza con Barcellona e Juventus, continuerà a svolgere il suo incarico da consulente della famiglia Friedkin nell’ambito dei rapporti istituzionali a livello di Lega Calcio in Italia e di Eca, l’Associazione dei Club Europei.

Nella scorsa primavera il suo addio sembrava certo dopo la doppia fumata bianca con Hyundai e New Balance, ma con il suo lavoro ha convinto il presidente della Roma a mantenerlo all’interno della nuova struttura dirigenziale e così sarà almeno fino a dicembre, senza escludere che il rapporto prosegua anche oltre.

Dan Friedkin, con l’ausilio di Calvo, è attivo in prima persona soprattutto nelle riunioni dell’Eca: dopo il caso Superlega in estate è stato scelto come membro del comitato esecutivo e inoltre siede nel cda dell’UCCSA, società associata della Uefa che si occupa dei regolamenti delle competizioni e del ramo commerciale.

Fonte: Il Tempo