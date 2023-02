Camara il desaparecido: smentita l’esistenza di una clausola per il riscatto sulle presenze

AS ROMA NEWS – Con il rientro a pieno regime di Gini Wijnaldum, si assottiglia sempre di più la possibilità per Mady Camara di ritagliarsi uno spazio in questa Roma.

Mourinho sembra averlo liquidato senza un perchè alla fine del 2022, dopo che il guineano era riuscito a giocare qualche partita mettendo in mostra le sue doti migliori, la corsa e il recupero palla.

Da dopo la pausa per il Mondiale però il giocatore non è più sceso in campo in una partita ufficiale. A lui Mou gli ha preferito i giovani Bove e Tahirovic. Ora, con il rientro in campo di Wijnaldum, sarà ancora più complicato per Camara trovare spazio.

In tanti hanno pensato che dietro questa scelta dell’allenatore ci fosse l’incombenza di un riscatto automatico presente sul contratto al raggiungimento di un certo numero di presenze. Ipotesi però smentita con forza sia dalla Roma, che dal mediatore che si è occupato del trasferimento in giallorosso del guineano. La scelta dunque sarebbe solo ed esclusivamente tecnica.

Fonte: Corriere dello Sport