Camara saluta: “Difficile dire addio. Sarò sempre grato alla Roma, ho imparato tanto dai miei compagni” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Mady Camara saluta Roma. Il suo addio era scontato, considerando anche la cifra elevata per il suo riscatto, e ora arriva l’ufficialità con un video sul profilo Instagram, e in allegato dei ringraziamenti.

Queste le parole del centrocampista: “È sempre difficile dire addio. Sarò sempre grato di aver giocato per la Roma e il mio tempo in società, ho condiviso il camerino con grandi compagni di squadra con cui ho imparato molto insieme a loro!

Voglio ringraziare tutti i giocatori, i leader, i membri dello staff e i sostenitori auguro al club il meglio per il futuro… DAJE ROMA”.