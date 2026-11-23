La Roma segna a raffica, l’Inter resta la grande favorita, ma a guardare tutti dall’alto c’è la squadra che nessuno si aspettava: la Lazio. Dopo dodici giornate, il campionato racconta una storia decisamente diversa da quella immaginata in estate. I biancocelesti di Gennaro Gattuso comandano con 32 punti, due più della Roma di Gasperini e tre più dell’Inter. Tutte racchiuse in un fazzoletto, con il Milan a 27 e l’ormai non più sorprendente Como a 26. Uno scenario che comincia ad alimentare una suggestione affascinante: e se quest’anno lo scudetto diventasse davvero una questione romana?

La Roma, in fondo, era stata indicata da molti come una delle possibili alternative all’Inter campione d’Italia. Magari partendo qualche passo indietro rispetto ai nerazzurri, ma con le qualità necessarie per provare a insidiarne il primato. Gasperini sta dando sostanza a quelle aspettative, costruendo una squadra che ha già segnato 36 gol in dodici partite, alla straordinaria media di tre a gara, incassandone appena undici. Una differenza reti di +25, la migliore del campionato, che testimonia una combinazione di potenza offensiva e solidità difensiva. Malen è il trascinatore, ma la forza dei giallorossi sta anche nella capacità di trovare gol e soluzioni attraverso tanti protagonisti diversi.

L’Inter, nonostante il rocambolesco 4-4 di Bergamo e il momentaneo terzo posto, rimane la squadra più attrezzata per vincere il titolo. La profondità della rosa, la qualità dei singoli e l’abitudine a competere per i massimi obiettivi rappresentano vantaggi importanti quando la stagione entra nella sua fase decisiva. Il pareggio contro l’Atalanta ha evidenziato qualche fragilità difensiva, ma sarebbe un errore considerarlo il segnale di un ridimensionamento. La squadra di Chivu resta il principale riferimento nella corsa scudetto. La vera novità è che oggi deve fare i conti con due rivali capitoline che non accennano a rallentare.

Ed è proprio la Lazio il grande interrogativo di questo campionato. In estate, dopo il nono posto della passata stagione, le tensioni con la tifoseria, le difficoltà sul mercato e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova, lo scenario era tutt’altro che incoraggiante. Si parlava di una stagione di transizione, qualcuno arrivava persino a evocare il rischio di una lotta per non retrocedere. Oggi quella stessa squadra è imbattuta, ha vinto dieci partite su dodici e vanta la miglior difesa della Serie A, con appena nove reti subite. Un ribaltamento di prospettive che ha pochi precedenti recenti.

Gattuso continua a tenere il profilo bassissimo. Anche dopo il 3-0 al Lecce ha ribadito: “Mancano otto punti per fare la prima festa”, riferendosi al raggiungimento della tradizionale quota salvezza. È un modo per proteggere il gruppo dalle pressioni e ricordare da dove è partita questa avventura. Ma dietro quella prudenza c’è una squadra che ha ormai acquisito un’identità precisa. La Lazio non sta vincendo soltanto grazie all’entusiasmo o a qualche episodio favorevole. Il 4-3-3 di Gattuso ha trovato equilibrio, intensità nel pressing, aggressività nelle transizioni e una distribuzione dei compiti che permette anche a giocatori inizialmente poco considerati di esprimersi ad alto livello.

I risultati contro le grandi sono un’altra risposta a chi continua ad aspettarne il crollo. La Lazio ha travolto la Juventus a Torino, fermato il Milan e pareggiato sul campo del Napoli. Ha avuto un calendario favorevole, ma non ha costruito il proprio primato esclusivamente contro avversarie della parte bassa della classifica. E soprattutto dispone di un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nel lungo periodo: l’assenza di impegni europei. Mentre Roma e Inter devono distribuire energie e uomini tra campionato e Champions League, Gattuso può lavorare durante la settimana, recuperare gli infortunati e preparare con maggiore attenzione ogni partita.

Naturalmente qualche interrogativo rimane. Il ritmo dei biancocelesti, oltre 2,6 punti di media a partita, è difficilissimo da sostenere per un’intera stagione. E se l’undici titolare ha dimostrato di poter competere con chiunque, la profondità della rosa resta qualitativamente inferiore a quella di Inter e Roma. Basterebbero alcuni infortuni importanti o un inevitabile calo di condizione per modificare gli equilibri.

Il possibile derby scudetto, dunque, non è più soltanto una provocazione. C’è anche un precedente che inevitabilmente torna alla memoria: nella stagione 2000-2001, quella del terzo tricolore romanista, la Lazio rimase in corsa fino alle battute finali, chiudendo terza a sei punti dalla Roma campione e quattro dalla Juventus. Ventisei anni dopo, le due squadre della Capitale potrebbero ritrovarsi nuovamente coinvolte nella stessa battaglia, questa volta addirittura partendo davanti a tutte le altre.

La risposta definitiva arriverà molto più avanti, quando il peso delle coppe, degli infortuni e delle pressioni comincerà a fare davvero la differenza. Ma una conclusione si può già trarre: continuare a considerare la Lazio una squadra destinata inevitabilmente a sgonfiarsi rischia di essere un azzardo in un campionato senza veri padroni e con un forte dislivello tra le primissime e tutte le altre. E il derby del prossimo 13 dicembre, con le due romane attualmente ai primi due posti, potrebbe essere soltanto il primo capitolo di una sfida molto più lunga. Perché uno scudetto conteso fino alla fine tra Roma e Lazio sarebbe uno scenario clamoroso. Ma, a questo punto, non più così inimmaginabile come lo era a inizio stagione.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini