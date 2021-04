Candela: “Roma più forte dell’Ajax, passa al 99%. Per non farcela deve suicidarsi da sola”

AS ROMA NEWS – L’unico precedente tra Roma e Ajax risale a diciotto anni fa, all’Olimpico finì 1-1, con una traversa clamorosa di Aldair e il pari di Cassano su assist pregevole di Vincent Candela. Proprio il terzino francese parla oggi alla Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), questo il suo pensiero sulla gara di domani:

“Che partita mi aspetto? Io ero fiducioso già prima dell’andata, quando dissi che la Roma si sarebbe qualificata al 90%. Adesso, dopo la vittoria di Amsterdam, la percentuale sale addirittura al 99%. La Roma è più forte dell’Ajax, per essere eliminata deve suicidarsi da sola. È vero, mancherà Spinazzola, ma Fonseca ha una linea difensiva che mi piace molto”.

E poi tornerà dal via Mkhitaryan e anche Veretout oramai è recuperato. “Due che avrebbero potuto tranquillamente giocare anche nella mia Roma. E con loro ci metto ovviamente pure Dzeko. Questa è una squadra che ha qualità, se non avesse buttato tutti quei punti nell’ultimo mese e mezzo, anche in campionato sarebbe ancora lì dove merita e cioè al terzo posto“.

