Candela: “Zalewski come me? Non so se la Roma avrà mai un terzino con la mia tecnica”

NOTIZIE AS ROMA – Vincent Candela ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. L’ex terzino sinistro della Roma ha parlato degli attuali laterali della squadra di Mourinho, in particolar modo di Nicola Zalewski. Questo il suo pensiero:

Zalewski come Candela. È d’accordo?

“La Roma dopo di me ha avuto bravissimi terzini, vedi Spinazzola e Kolarov. Zalewski mi piace molto, è uno che non ha paura, rischia la giocata, cosa che ormai nel calcio è fenomeno raro. Vedo solo giocatori che rimandano indietro il pallone. Una cosa però la devo dire”.

Prego.

“Non se se mai la Roma avrà davvero un giocatore in quel ruolo con la mia tecnica”.

Avrà il tempo di guardare la finale della sua Roma?

“Certo che la vedrò”.

Che pensa?

“La vinciamo”.

Come mai questa sicurezza?

“Mourinho”.

Fonte: Il Messaggero