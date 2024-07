Capello: “La Roma di De Rossi mi sembra da lavori in corso. Alle big italiane consiglio Yilmaz e più calcio verticale”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello ha parlato alle pagine della Gazzetta dello Sport oggi in edicola e tra i tanti argomenti affrontati l’ex allenatore della Roma ha fatto qualche battuta anche sul momento vissuto dai giallorossi. Queste le sue parole:

Cosa si aspetta dall’Atalanta di Gasperini dopo il trionfo in Europa League?

“Tornano in Champions e si stanno attrezzando per far bene tanto in campionato quanto in Europa. Gasp è una garanzia. E come Inzaghi parte dal vantaggio di conoscere già bene la squadra. La Roma di De Rossi mi sembra ancora da lavori in corso”.

Allenasse una big di Serie A, a quale giocatore dell’Europeo farebbe un pensiero?

“Al turco Yilmaz. Ma spero che i tecnici italiano abbiano colto l’insegnamento principale dell’Europeo: più calcio verticale e meno possesso palla inutile”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

