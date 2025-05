Capello: “La Roma mi ha impressionato, Ranieri ha fatto un capolavoro. La Juve ora deve sperare nell’Atalanta”

L’ex allenatore Fabio Capello, vincitore con la Roma dello storico Scudetto del 2001, ha parlato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport della combattuta lotta per la Champions League che vede coinvolta anche la squadra giallorossa. Queste le sue parole: “Se Ranieri fa il colpo a Bergamo, diventa quarto da solo a due giornate dalla fine”.

[…]

Chi ci guadagna di più dal pareggio dell’Olimpico?

“Chi rincorre, come la Roma. Adesso la Juventus non dipende più da se stessa, deve sperare nell’Atalanta di San Gasperini contro i giallorossi”.

Dovesse giocarsi una pizza con un amico sul quarto posto?

“Aspettiamo la sfida di Bergamo, adesso è ancora troppo difficile azzardare pronostici. La Roma ha un’occasione d’oro, però…”.

Però…

“Se la Roma non dovesse vincere a Bergamo, continuo ad avere fiducia nella Juventus per il quarto posto: all’Olimpico l’ho vista bene. La squadra di Tudor deve superare in fretta la bruciatura del gol di Vecino al 96′ e recuperare qualche infortunato visto che all’Olimpico ne ha persi tre per squalifica: Thuram, Savona e Kalulu. Però ha due giornate abbordabili (Udinese e Venezia) e dalla prossima riavrà Yildiz”.

Atalanta-Roma è decisiva: sensazioni?

“La Roma mi ha impressionato nelle ultime settimane, soprattutto nel successo di San Siro contro l’Inter. La squadra di Ranieri è ordinata e umile, con le idee chiare. Mi aspetto una partita dura per l’Atalanta, ma Gasperini ha l’occasione per chiudere i conti per il terzo posto”.

Cosa la colpisce della lunga rimonta della Roma in campionato?

“Ranieri ha fatto un capolavoro trasmettendo la voglia di inseguire un sogno e la convinzione di poterlo realizzare. E poi Soulé è sbocciato: adesso gioca nella Roma come nel Frosinone. E fa la differenza. Ranieri ha svolto un lavoro straordinario come sistema di gioco e voglia di vincere. E a Roma non è facile, lo dico per esperienza. Senza contare l’infortunio di Dybala, il miglior giocatore”.

[…]

