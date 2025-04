Capello: “Un dispiacere non aver salutato Sensi quando andai alla Juve. I bianconeri ora mi intrigano di più. Pioli sarebbe un’ottima scelta per la Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Fabio Capello, doppio ex di Roma e Juventus, ha rilasciato un’ intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match dell’Olimpico che può essere decisiva per la corsa Champions delle due squadre. Ecco le sue parole:

Se in questo momento le offrissero una delle panchine, quale sceglierebbe?

“In questo momento mi intrigherebbe più la Juve”.

Lei è passato dalla Roma alla Juve da giocatore e da allenatore. Se ci ripensa?

“Arrivai alla panchina della Roma grazie a Gaucci, che mi diede il numero di Sensi. Al di là dello scudetto, a Sensi sarò sempre grato per quando portò me e mia moglie a cena in Vaticano. Mi spiace non averlo salutato quando ho lasciato la Roma per andare alla Juve”.

Tudor o Ranieri: chi si qualifica per la Champions?

“Una pizza la giocherei sulla Juve”.

Perché Ranieri è speciale?

“Perché non si inventa nulla e fa le cose semplici”.

Della Roma di Ranieri chi avrebbe trovato spazio nella Roma del 2001?

“Dybala e Svilar, gran portiere”.

Fosse in Ranieri chi sceglierebbe come tecnico?

“Pioli potrebbe essere un’ottima scelta”.

