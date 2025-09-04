Capozucca: “Gasperini è motivatissimo, lo sento felice. Mugugni sul mercato perchè ci tiene a vincere con la Roma”

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di numerosi club italiani tra cui Cagliari e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport e tra i vari temi trattati ha parlato di Gian Piero Gasperini, tecnico con cui ha lavorato nella società ligure. Ecco le sue parole.
Ha mai discusso con Gasperini?
“Sempre (ride ndr). Avevamo un rapporto straordinario siamo come fratelli. Tutti i venerdì cenavamo insieme a casa sua quindi ci confrontavamo sempre. Gasperini ha tanta personalità, un carattere forte ma è una persona splendida. Discutevamo sempre, ma il rapporto è durato negli anni anche quando le strade professionali ci hanno separato. Dato che è una persona straordinaria, non bisogna prenderlo in giro. Con lui ho avuto un problema quando gli ho nascosto qualcosa che poi è venuto a conoscere e si era creata una situazione di imbarazzo che poi abbiamo risolto”.
La presenza di Gasperini quanto influenza le scelte di mercato?
“È importante sapere come vuole giocare un allenatore e lui dà un’identità chiara alle sue squadre. Se lui vuole un esterno forte non posso portargli un centrocampista adattato. C’era un confronto continuo, alcuni giocatori che a me sembravano buoni a lui non piacevano. Una volta presi un calciatore e lui non lo voleva: non giocò mai, aveva ragione lui (ride ndr)”. […]
Ha avuto modo di sentire recentemente Gasperini?
“Lo sento spesso, ha anche una casa vicino a me. Ha una grande personalità, questa sfida a Roma c’è l’ha a cuore. All’inizio ci sono stati anche degli striscioni contro di lui, è una sfida con se stesso. Questa situazione lo ha caricato, è una battaglia che vuole vincere. La tifoseria della Roma poi è unica, spettacolare”. […]
Dybala?
“Uno che non conosce Gasperini può dire che non gli piace. Lui è una persona che predilige il lavoro, chi non ci riesce fatica a giocare. I suoi ex giocatori lo sanno bene (ride, ndr). In Italia Conte e Gasperini sono gli allenatori che lavorano di più”.
Gasperini vuole vincere un trofeo a Roma?
“Ora è motivatissimo e contento, lo sento felice. Gasperini sta mugugnando perché avrebbe voluto qualche giocatore in più compatibile con il suo schema di gioco per accorciare i tempi per raggiungere gli obiettivi della Roma”.
Fonte: Rete Sport
Io sono felicissimo dell’arrivo di Gasperini. Spero che lo lascino lavorare in pace ed i risultati arriveranno. Ci sarà un cambio di mentalità ed applicazione al lavoro e chi non si adeguera’ spero che verrà messo alla porta.
Capozzucca
Se sei così amico di Gasp assicuralo (non parlo a nome di nessuno ma solo mio e di chi conosco ) che sono tanti i tifosi della Roma che lo stimano e lo apprezzano.
Lui è uno splendido rosicone, che vuole sempre vincere, mai ruffiano, diretto e onesto con i suoi.
A me va benissimo così!
Finalmente un intervento sensato che è informazione reale e positiva , una persona competente che cenava con Gasp tutti i venerdì sera. All’inizio avevo dubbi sulle sue motivazioni, pian piano sono venute meno ed ora ho una conferma forte da chi lo conosce, certo non quanto i vari radiolari e giornalari che partecipano addirittura agli incontri dirigenziali 😂
Quello che ci si aspetta da un allenatore motivato e con degli obiettivi…lasciamogli il tempo necessario, diamogli i giocatori che vuole (compatibilmente con il Fair play finanziario e facendo però pure qualche sforzo in più) e sosteniamo lui e la squadra nei momenti di difficoltà. Forza Roma e siamo sulla strada giusta.
capozucca ha detto parole sante
Allora Capozucca è considerato anche da molti DS come un maestro ed è quello con più cervello di tutti. Quando altri DS hanno problematiche di vario genere, operazioni che si bloccano o sono all’ultima spiaggia, vanno tutti a chiamare lui perché se Capozucca non trova lui una soluzione, allora amen, meglio lasciar perdere.
Francamente devo ammettere che sebbene sia attempato (70 anni mi pare), forse se l’architetto del nostro calciomercato estivo fosse stato lui, con Massara nel ruolo di dover farli da assistente, anche se la situazione non era facile, uno come lui avrebbe fatto un calciomercato molto più ben strutturato.
Ciao Saverio.
Non ti sei espresso sulla chiusura del nostro mercato che ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca.
Io francamente ho temuto quasi più per le cessioni (poi sventate, tranne il baby Coletta ) che per il mancato arrivo di qualcuno.
La sensazione da fuori è stata quella di un Massara impotente, senza assi nella manica ma potrebbe anche darsi che tutte le molteplici soluzioni trovate dal DS non soddisfacessero il Gasp.
Anche perché soluzioni negli ultimi giorni di mercato, anche in prestito e non solo per allungare la panchina, da Solomon a O’Riley, tanto per fare 2 nomi, c’erano e non sembravano così difficili da chiudere.
Tu che idea ti sei fatto?
Basta. Sembra che Massara sia un fanciulletto, che ha bisogno prima di Sabatini, Maldini, poi Capozucca e di chi gli asciuga il naso. È una persona matura e di una certa professionalità: non mi sembra che sia andato male finora.
@Vegemite
Gasperini da quanto ne so per via di una persona che lo conosce definisce ruolo e caratteristiche che lui ricerca. Poi tocca all’operatore di mercato ricercare dei profili compatibili. Penso che la Roma lì abbia promesso per convincerlo che comunque l’ultimo avallo tecnico fosse suo. Per via delle tempistiche Massara avrà proposto calciatori di intermediari, agenti e forse qualche scout di cui si fida e proposto quelli che aveva già in mano. Però tutti questi calciatori non lo hanno convinto perché il Gasp aveva in mente della caratteristiche forse molto ben specifiche e semplicemente nel giro di Massara, le scelte erano molto limitate. Poi infine si è andato un po’ nella fretta finale a considerare profili vari messi ufficialmente sul mercato da vari club.
Diciamo che quindi per me non c’è stato alcun lavoro ben pianificato ed è stato un po’ un mercato abbastanza confuso, per questo il mio disappunto quando ha lasciato Ghisolfi perché più o meno ho presagito che le cose sarebbero andato così, forse 1-2 acquisti su cui puntare ed il resto scommesse ma non perfettamente analizzati per il gioco del Gasp, quindi per questo ho scritto fin da Giugno che mi rassegnavo ad una stagione di transizione.
Ci sarebbe forse servito uno come Capozucca perché lui conosce molto bene il Gasp da tanto tempo, e Capozucca spesso ha lavorato in emergenza ed in situazioni difficili e lui è uno considerato nel settore che risolve problemi e sa tirare fuori un coniglio fuori dal cilindro anche quando non ci sarebbe. Poi lui ha una posizione e reputazione dove diversi DS ed operatori di mercato sarebbero più accondiscendenti verso di lui perché li devono vari favori. Diciamo che qualche cessione risulterebbe più semplice come anche qualche acquisto con valutazioni più abbordabili, se il DS nostro fosse un Capozucca.
Poi sulla chiusura del mercato erano tutti profili che non convincevano affatto il Gasp. Non è che il Gasp è infallibile o anche Ranieri, degli errori li hanno anche fatti loro in carriera nel valutare qualche calciatore acquisito che non hanno funzionato o nel non dare spazio a qualche calciatore pure. Sono tutti propensi a fare degli sbagli, basta che il numero di operazioni alla fine ben riuscite sia maggiore rispetto ai fallimenti. Francamente anche i migliori operatori di mercato su 10 operazioni 6-7 riescono entro 2 anni, e 3-4 falliscono per vari motivi. Pensare che esista un operatore di mercato che azzecca già 9 operazioni su 10 in due anni è già un po’ fantascienza diciamo.
Per me due nomi accostati a noi e mi pare offerti ma non considerati come Solomon e Hadjam sarebbero andati bene per il Gasp, soprattutto Hadjam, ma mi domando solamente se Hadjam sia stato visionato dal Gasp ed i suoi collaboratori.
@Colorado su Massara hai perfettamente ragione. E’ maturo per le squadre come la nostra, guadagna il giusto, non ha bisogno dei consigli di nessuno. Per me ha fatto tutto quello che si poteva fare tra portafoglio e allenatore. Vallo a dire a chi ce l’ha tutti i giorni con lui, e ha poi coniato il 35% su Gasperini….
se l tutte le componenti societarie lavoreranno all unisono avendo la stessa visione questo allenatore ci darà grandi soddisfazioni … potrebbe veramente entrare nella storia giallorossa … e non significa che si debbano fare campagne faraoniche come molti chiedono … ma prendere i giocatori adeguati al suo credo
Se … spero no… verranno momenti complicati… tutti ma proprio tutti quelli che amano la Roma devono appoggiare Gasperini… è in atto una svolta epocale tipo Zeman la Roma si allena duramente è un fatto confortante e i risultati saranno consequenziali.
Forza Roma
Capozucca ha fatto capire che i giocatori che non sceglie Gasperini rischiano la panchina perenne, Se Massara agisce senza il suo parere, non rischia la panchina, se la rischia e basta!
Sono d’accordo su tutto.Grande tecnico e motivatore.Non si nasconde esterna tutto quello che non gli va a genio.Ma fa rendere al massimo tutti i calciatori che ha a disposizione.Inoltre aggiungo è molto professionale .Lo dimostra il fatto che fino all’ultimo ha cercato di portare la sua ex squadra in champions a discapito di una Roma che già sapeva che sarebbe stata la sua prossima squadra. Quindi niente favoritismi e anche se all’epoca lo abbiamo odiato oggi lo stimo perché OGGI è l’allenatore della AS ROMA.Daje mister siamo con te.
i tifosi facciano i tifosi. allo stadio si tifa Roma ed i suoi tesserati sempre! poi! se ci fossero problemi noi faremo sempre i tifosi e! chi comanda prenda la decisione più idonea al momento. le informazioni che abbiamo non sono sufficienti per poter dire criticare professionisti con anni di esperienza (Ranieri docet! ma aggiungerei Gasperini.) se diamo ascolto a ventenni col microfono in.,. manoma non sanno neanche in che anno la Roma a vinto l’ultimo scudetto stiamo apposto così! le radio devono per forza fare ascolti. e se va tutto bene come ci riescono? da lì la ….notiziona bomba(mi viene in mente la ferrazza esperta in materia gossipollara!) facciamo i tifosi e.
Un conto è dire che Gasperini mugugna , un conto è dire Gasperini inferocito,Gasperini esplode.
Questa è un intervista fatta come si deve.
🥰 motivato lui….entusiasti noi!!!!!Forza mister!!!
