Cardiff-Roma 4-1: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata al Cardiff City Stadium tra la Roma e la formazione gallese del Cardiff. La partita si è conclusa con il punteggio di 4 a 1 per i padroni di casa. Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

L’esordio di Castro | Nonostante il primo tempo da incubo, l’argentino si mette in mostra con un paio di buoni spunti, palesando una discreta condizione fisica. Da affinare, come logico, l’intesa con i compagni.

Sprazzi di Dybala-Soulè | La Joya ha regalato qualche bel numero ed è stato l’unico a finire ancora nel tabellino dei marcatori. Non male nemmeno il connazionale Mati, che ha alternato cose convincenti ad altre meno: suo l’assist per l’unica rete della Roma di oggi.

Mannini e Lulli | Bella prestazione dei due giovani prodotti del vivaio quando sono stati mandati in campo nella ripresa.

FLOP DEL MATCH

L’infortunio di Bah | Sfortunatissimo. Il giovane centrocampista si fa male da solo dopo un movimento innaturale del ginocchio: la speranza è che non sia nulla di eccessivamente grave.

Il rigore di Dybala | Esecuzione troppo superficiale dell’argentino, che calcia malissimo: non è da lui.

La difesa in vacanza | Da Svilar a Mancini, passando per Ndicka e Wesley: la difesa oggi è stata un autentico disastro. Le gambe sono imballatissime e il risultato è stato desolante.

La lite Dybala-Cristante | A metà tra top e flop: vedere due compagni di squadra litigare non è mai una bella cosa, ma la voglia di non voler mai perdere, nemmeno in amichevole, è un segnale di vivacità che lascia ben sperare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini