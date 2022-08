Carles Perez, esordio infelice: entra in campo e il Celta subisce la rimonta. Villar in panchina con la Samp

AS ROMA NEWS – Esordio sfortunato per Carles Perez con la maglia del Celta Vigo.

L’attaccante di proprietà della Roma, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto agli spagnoli, è entrato in campo nel match casalingo che i suoi stavano conducendo per due a zero.

Subentrato al 70′, Perez ha assistito alla rimonta dell’Espanyol, andato a segno per due volte prima del fischio finale.

L’altro giallorosso in prestito, Gonzalo Villar, non è invece sceso in campo nella sconfitta interna della Sampdoria con l’Atalanta: il centrocampista spagnolo è rimasto in panchina nonostante i cinque cambi di Giampaolo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo