Caso Serra, Roma furiosa. E ora potrebbe essere acquisito l’audio dai microfoni a bordo campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è furiosa. Quanto successo martedì scorso tra Serra e Mourinho è qualcosa che a Trigoria vedono come un episodio paradossale. L’atteggiamento tenuto dall’arbitro, racconta oggi il Corriere dello Sport, viene considerato anomalo, oltre che non accettabile.

La miccia accesa martedì notte a Cremona, le parole dette, urlate e gli atteggiamenti (mani in tasca come all’uscita dalle discoteche, male male male), le repliche immortalate dalle telecamere (“Ti stanno prendendo tutti per il culo, vai a casa, vai casa” avrebbe detto l’arbitro allo Special One), tutto finirà fra le mani del procuratore federale, Giuseppe Chiné.

Che oggi ascolterà l’allenatore della Roma e che farà lo stesso con l’arbitro di Torino (sì, proprio quello di Milan-Spezia, delle lacrime coccodrillesche fra le braccia di Ibrahimovic dopo un errore madornale), il cui futuro in seno alla CAN sarebbe stavolta più a rischio di quando Rebic gli prese la testa fra le mani.

La Roma, che aspetta di ricevere gli atti per preparare il ricorso, spera anche negli audio del fattaccio: non ce ne sarebbero di diretti (il quarto uomo entra nelle registrazioni solo se preme il pulsante), potrebbero venire acquisiti però quelli dei microfoni direzionali che stanno a bordocampo e quelli dell’assistente Galetto (che stava davanti alle panchine).

La Roma si aspetta la punizione nei confronti di Serra. Sarebbe impensabile il contrario. Così come auspica che venga accolto il ricorso totale in virtù delle provocazioni del quarto uomo verso il loro tecnico. Un caso nuovo e unico.

Fonte: Corriere dello Sport