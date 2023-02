Caso Solbakken: bocciato da Mou, può già salutare in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In campo, lo Special One gli ha preferito tutti, compreso Volpato. Ola Solbakken, rinforzo arrivato sul mercato di gennaio a parametro zero dal Bodo, sembra essere già diventato un caso, scrive oggi il Corriere della Sera.

Mourinho lo ha impiegato con il contagocce, facendolo giocare solo pochissimi secondi in spezzoni finali di partita dove il norvegese ha avuto la possibilità di sfiorare solo qualche pallone. Di fatto per i giallorossi Solbakken resta un giocatore sconosciuto.

La spiegazione data dallo Special One al termine di Roma-Empoli, gara di cui non ha preso parte dopo un lunghissimo riscaldamento, è suonata come una totale bocciatura: “Solbakken non lo abbiamo comprato. È arrivato a campionato iniziato, non capisce le dinamiche della squadra come chi sta con noi da un anno e mezzo. Non ho voluto rischiare un giocatore che non conosce la differenza tra 5-3-2 o 4-3-1-2, tra il pressare alto o basso“.

Parole pesanti che gettano dubbi sul futuro di Solbakken nella Roma, ma soprattutto fanno sorgere un dubbio: c’era l’ok di Mourinho su questa operazione?

Fonte: Corriere della Sera