Cassano: “Dybala sopravvalutato, Soulè è più forte. Andrà via? Prima viene la Roma, poi lui e De Rossi”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano, come suo solito, non ha usato mezzi termini nel criticare Paulo Dybala durante la puntata di Viva El Futbol.

Ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante argentino, che sembra ormai vicino a salutare il club giallorosso: “Dybala è un sopravvalutato. Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di mer*a, con uno starnuto sta fermo 15 partite.

A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori. C’è un giocatore come Soulé che è molto più giovane di lui, più forte di lui per fisico, dribbling e personalità.

Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l’avrebbe mandato via. Berardi ha fatto 40 partite in meno e 12 gol in meno, ed è un anno più giovane. E lo ha fatto al Sassuolo. Dybala è un buonissimo giocatore, ma ha la stampa a favore e viene gonfiato“.

Fonte: Viva El Futbol

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!