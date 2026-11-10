Cassano incorona Mora e guarda già oltre la Roma: “È destinato ad altre strade”

Antonio Cassano è letteralmente conquistato da Rodrigo Mora. L’ex fantasista della Roma, intervenuto durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, ha speso parole di grandissima ammirazione per il talento portoghese, arrivando a prevedere per lui un futuro ai massimi livelli del calcio internazionale. Una vera e propria investitura, accompagnata però da una previsione che potrebbe non entusiasmare i tifosi giallorossi.

“Mi ricorda molto il primo Joao Felix, quello del Benfica. È un giocatore meraviglioso, stratosferico, se ne vedono pochi così ora”, ha dichiarato Cassano, impressionato soprattutto dalla qualità tecnica e dalla capacità del giovane portoghese di saltare l’uomo.

L’ex numero 10 giallorosso ha poi elogiato anche l’atteggiamento del ragazzo, pur sollevando qualche perplessità sulla sua gestione: “Mi piace davvero tanto Mora, deve ancora crescere come struttura. A Gasperini chiederei il perché di questa gestione visto che spesso lo sostituisce. È devastante, nell’uno contro uno va sempre via. Da Trigoria mi dicono che sia anche un grande lavoratore, un maniaco del lavoro”.

Ma è soprattutto la previsione sul futuro a colpire. Cassano è convinto che Mora abbia tutte le qualità per imporsi tra i grandi talenti del calcio mondiale, tanto da immaginare per lui una carriera lontano dalla Capitale: “Se non va ad incasinarsi, penso possa far parlare il mondo di lui per i prossimi 15-16 anni e sarà destinato, con il bene che voglio alla Roma, a prendere altre strade di squadre di un certo livello. Ha un talento sproporzionato”.

Parole che arrivano nel momento migliore della giovane esperienza romanista di Mora. Il portoghese ha segnato nelle ultime tre giornate di campionato, conquistando anche la convocazione nella nazionale maggiore. Una crescita evidente, che Cassano considera soltanto l’inizio di un percorso potenzialmente straordinario. Infine, nel confronto con Kerim Alajbegovic, altro talento emergente della Serie A, l’ex attaccante non ha avuto esitazioni: “Prendo Mora tutta la vita. È molto più forte”. Un giudizio netto che conferma quanto Cassano sia rimasto impressionato dalle qualità del gioiello giallorosso.

Tra paragoni importanti, elogi e qualche osservazione rivolta a Gasperini, Cassano non sembra avere dubbi sul valore di Mora. La Roma intanto si gode un giocatore che sta cominciando a fare la differenza, con la speranza che quel futuro da protagonista immaginato da FantAntonio possa essere scritto il più a lungo possibile in maglia giallorossa.

FONTE: Viva El Futbol