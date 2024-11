C’AVETE ROTTO IL CALCIO

AS ROMA NEWS – “C’avete rotto er ca…”, “Tifiamo solo la maglia”, “Andate a lavorare”. Inizia con questi tre cori la partita del dramma giallorosso, quella che segna la fine del breve interregno di Juric ma anche l’esaurimento totale di quella passione che si era creata in questi anni. La Roma cede anche al Bologna, che passa all’Olimpico senza strafare, sfruttando al meglio il momento nerissimo di una squadra allo sbando.

La situazione è drammatica, e ora bisogna incrociare le dita nella speranza che i Friedkin non compiano altre scelte scellerate che potrebbero compromettere definitivamente una stagione che rischia di diventare da incubo. La Roma vista in queste ultimi giorni è una squadra a pezzi, senza un briciolo di entusiasmo ancora prima che di qualità.

Fin dal riscaldamento si capisce che la partita sarebbe stata tutt’altro che entusiasmante per i tifosi romanisti presenti allo stadio: Juric, allenatore già esautorato ancora prima del fischio d’inizio, si ostina a confermare il 3-4-2-1 che non aveva dato i risultati sperati. La Roma è la solita: una squadra che fatica a creare occasioni (a parte il palo di Soulè, non succede nulla dalle parti di Skourupski) e che si sgretola nei momenti chiave del match.

L’Olimpico si rassegna alla mediocrità della squadra, la Sud invece non ci sta e a fine primo tempo decide che la misura è colma: i principali gruppi della Curva abbandonano il settore rimuovendo i propri vessilli. Il secondo tempo si svolge in un’atmosfera surreale che fotografa alla perfezione il momento di caos totale che avvolge la Roma. Non basta la doppietta di El Shaarawy, l’ultimo a tirare i remi in barca, a evitare ai giallorossi l’ennesimo boccone amaro.

La squadra stavolta non ha il coraggio di presentarsi sotto la Sud: appena accenna ad avvicinarsi alla Curva viene sommersa dai fischi e preferisce tornare negli spogliatoi. Venti minuti dopo viene annunciato con un comunicato grottesco (Juric viene sollevato dal suo incarico senza che venga chiaramente scritto) l’esonero dell’allenatore. “Decideremo con calma il successore”, assicura Ghisolfi, che ripeterà all’infinito gli stessi tre concetti davanti alle domande dei cronisti. Tra oggi e domani arriverà la scelta dei Friedkin. Ai romanisti non resta che farsi il segno della croce.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!